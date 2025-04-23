Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Піта Гегсета під час виступу перед студентами Військового коледжу армії США.

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Чому США не можуть гарантувати безпеку Європі

За словами Гегсета, Сполучені Штати Америки більше не можуть бути єдиним гарантом європейської безпеки.

Час Сполучених Штатів, тут, у Пенсильванії, в нашій прекрасній країні, минув. Час, коли вони були єдиним гарантом європейської безпеки, минув. Це вже давно минуло,

– заявив Гегсет.

Очільник Міноборони США зазначив, що Європі потрібно взяти на себе військову відповідальність і стати лідером.

Нагадаємо, що Європа вже працює над планом щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту замість США. Однак цей процес розрахований на найближчі 5 – 10 років.