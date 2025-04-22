Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Чому скаржаться на помічника Гегсета

Співрозмовники видання стверджують, що через постійні суперечки в офісі міністра оборони США Піта Гегсета, йому не вдається забезпечити ефективну роботу своєї команди.

Яскравий приклад – ситуація з проєктом розгортання системи протиракетної оборони. Хоча наприкінці січня президент Дональд Трамп підписав відповідний указ, пакет документів для реалізації рішення, який терміново підготували у Пентагоні, три тижні пролежав без підпису на столі Гегсета. Увесь цей час з Білого дому майже щодня надходили дзвінки з уточненням статусу.

Крім того, скаржаться і на головного помічника міністра – керівника його апарату Джо Каспера. За словами джерел, його наради часто затягуються або перетворюються на беззмістовні й подекуди вульгарні розмови.

Зокрема, під час однієї з останніх зустрічей з групою, яка працює з ветеранами, Каспер почав ділитися історією про те, як відвідував стриптиз-клуб у Вашингтоні разом із представником цієї групи.

Також у міністерстві панує недовіра до працівників. За словами посадовців, команда Гегсета переглядає старі публікації співробітників у соцмережах у пошуках потенційних ознак нелояльності до Трампа.

Троє цивільних працівників розповіли, що керівництво вимагало від них копії резюме – нібито для підтвердження їхнього "патріотизму" офісу пана Гегсета.

Окрім цього, за словами високопосадовця з Об'єднаного штабу, Гегсет начебто погрожував влаштувати перевірку на детекторі брехні серед тих, кого підозрюють у витоку інформації із месенджера Signal.

Нагадаємо, що у Пентагоні спростували інформацію про витік даних, наголосивши, що через месенджер Signal ніколи не передавалася секретна інформація. Речник оборонного відомства також розкритикував публікацію The New York Times, назвавши її "фейковим ЗМІ".