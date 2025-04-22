Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Почему жалуются на помощника Гегсета

Собеседники издания утверждают, что из-за постоянных споров в офисе министра обороны США Пита Гегсета, ему не удается обеспечить эффективную работу своей команды.

Яркий пример – ситуация с проектом развертывания системы противоракетной обороны. Хотя в конце января президент Дональд Трамп подписал соответствующий указ, пакет документов для реализации решения, который срочно подготовили в Пентагоне, три недели пролежал без подписи на столе Гегсета. Все это время из Белого дома почти ежедневно поступали звонки с уточнением статуса.

Кроме того, жалуются и на главного помощника министра – руководителя его аппарата Джо Каспера. По словам источников, его совещания часто затягиваются или превращаются в бессодержательные и иногда пошлые разговоры.

В частности, во время одной из последних встреч с группой, которая работает с ветеранами, Каспер начал делиться историей о том, как посещал стриптиз-клуб в Вашингтоне вместе с представителем этой группы.

Также в министерстве царит недоверие к работникам. По словам чиновников, команда Гегсета просматривает старые публикации сотрудников в соцсетях в поисках потенциальных признаков нелояльности к Трампу.

Трое гражданских работников рассказали, что руководство требовало от них копии резюме – якобы для подтверждения их "патриотизма" офиса господина Гегсета.

Кроме этого, по словам чиновника из Объединенного штаба, Гегсет якобы угрожал устроить проверку на детекторе лжи среди тех, кого подозревают в утечке информации из мессенджера Signal.

Напомним, что в Пентагоне опровергли информацию об утечке данных, подчеркнув, что через мессенджер Signal никогда не передавалась секретная информация. Представитель оборонного ведомства также раскритиковал публикацию The New York Times, назвав ее "фейковым СМИ".