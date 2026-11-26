Кандидат в президенты Франции от социал-демократов Рафаэль Глюксманн заявил, что война России против Украины напрямую затрагивает будущее Франции и всей Европы. Так политик отреагировал на слова своего потенциального соперника на выборах, дзюдоиста Тедди Райнера.

Такое заявление представитель Социал-демократической партии выступил в эфире канала BFMTV.

Что кандидат в президенты Франции сказал о войне в Украине?

Рафаэль Глюксманн в четверг, 26 ноября, ответил на заявления Тедди Райнера, который накануне высказался против дальнейшего финансирования Украины. Дзюдоист заявил, что Украина – это "не наша война", а также сказал, что в случае победы на президентских выборах хотел бы прекратить "давать деньги, которых у нас нет", для поддержки страны в противостоянии российскому вторжению.

Глюксманн, в свою очередь, подчеркнул, что последствия российской агрессии выходят далеко за пределы украинской территории и будут определять будущее европейских стран.

Война в Украине – это наша война, потому что она определяет наше будущее, потому что мы являемся мишенями Путина. Это не вопрос украинской территории, это не вопрос границ Украины,

– подчеркнул Глюксманн, добавив, что российский президент "ведет войну против Европы".

Кандидат в президенты Франции убежден, что отказ от поддержки Украины означал бы уступки российскому диктатору и ослабление европейской безопасности.

Все, кто призывает прекратить помощь украинскому сопротивлению, призывают к покорности тирану, стремящемуся разрушить европейскую безопасность. Следовательно, они выступают против жизненно важных интересов Франции. Если мы это сделаем, мы предадим Францию, мы предадим Европу,

– подчеркнул политик.

В то же время еще одна кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен отказалась называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Свою позицию она объяснила тем, что подобные обвинения якобы вредят дипломатическому процессу и противоречат стремлению к миру. Однако политик признала ответственность России за развязанную войну и назвала Украину ее жертвой.