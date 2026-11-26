Такое заявление представитель Социал-демократической партии выступил в эфире канала BFMTV.

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Что кандидат в президенты Франции сказал о войне в Украине?

Рафаэль Глюксманн в четверг, 26 ноября, ответил на заявления Тедди Райнера, который накануне высказался против дальнейшего финансирования Украины. Дзюдоист заявил, что Украина – это "не наша война", а также сказал, что в случае победы на президентских выборах хотел бы прекратить "давать деньги, которых у нас нет", для поддержки страны в противостоянии российскому вторжению.

Глюксманн, в свою очередь, подчеркнул, что последствия российской агрессии выходят далеко за пределы украинской территории и будут определять будущее европейских стран.

Война в Украине – это наша война, потому что она определяет наше будущее, потому что мы являемся мишенями Путина. Это не вопрос украинской территории, это не вопрос границ Украины– подчеркнул Глюксманн, добавив, что российский президент "ведет войну против Европы".

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Кандидат в президенты Франции убежден, что отказ от поддержки Украины означал бы уступки российскому диктатору и ослабление европейской безопасности.

Все, кто призывает прекратить помощь украинскому сопротивлению, призывают к покорности тирану, стремящемуся разрушить европейскую безопасность. Следовательно, они выступают против жизненно важных интересов Франции. Если мы это сделаем, мы предадим Францию, мы предадим Европу– подчеркнул политик.

В то же время еще одна кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен отказалась называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Свою позицию она объяснила тем, что подобные обвинения якобы вредят дипломатическому процессу и противоречат стремлению к миру. Однако политик признала ответственность России за развязанную войну и назвала Украину ее жертвой.