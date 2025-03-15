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Геополитика Америка Новый премьер Канады Карни принял присягу: в правительство также возвращается Христя Фриланд
15 марта, 18:25
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Новый премьер Канады Карни принял присягу: в правительство также возвращается Христя Фриланд

Сергей Попович
Основні тези
  • Марк Карни принял присягу как новый премьер-министр Канады после отставки Джастина Трюдо, став первым премьером без предыдущего политического опыта.
  • Христя Фриланд вернулась в правительство, возглавив Министерство транспорта и внутренней торговли, после разногласий с Трюдо.
  • Большинство министров сохранили свои должности, включая министра обороны Билла Блэра и министра иностранных дел Мелани Жоли.
  • Церемония принесения присяги состоялась в Ридо-Холл, официальной резиденции генерал-губернатора Канады.

В пятницу, 14 марта, новоизбранный лидер Либеральной партии Марк Карни принял присягу и официально возглавил правительство Канады после отставки Джастина Трюдо. В правительство также вернулась Христя Фриланд, которая покидала пост из-за разногласий с Трюдо.

Большинство министров оставили свои должности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBC.

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Что известно о новом правительстве Канады

В пятницу, 14 марта, новоизбранный лидер Либеральной партии Марк Карни принял присягу и официально возглавил правительство Канады после отставки Джастина Трюдо.

Церемония состоялась в Ридо-Холл – официальной резиденции генерал-губернатора Канады, который представляет британского монарха.

59-летний Карни стал первым премьер-министром страны без предварительного политического или правительственного опыта. До этого он возглавлял центробанки Канады и Великобритании, а также был внештатным советником Трюдо.

По итогам голосования 59-летний Карни опередил экс-главу Министерства финансов Канады Христю Фриланд, которая заняла второе место. В выборах принимали участие более 150 000 членов партии.

Вместе с Карни присягу приняло и его новое правительство. Большинство министров сохранили свои портфели, в частности министр обороны Билл Блэр и министр иностранных дел Мелани Жоли.

В состав кабмина также вернулась Христя Фриланд, которая ранее покинула пост из-за разногласий с Трюдо по экономической политике. Она возглавила Министерство транспорта и внутренней торговли.