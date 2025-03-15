Канада никогда не станет частью США, – премьер-министр Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна ожидает уважения от Соединенных Штатов. А также выразил надежду, что его правительство сможет найти пути для сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа.

В то же время Карни заявил, что страна никогда и ни в какой форме не станет частью Штатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что заявил Карни о Канаде

По словам канадского премьера, "суть Канады означает, что мы не присоединимся к США, а экономика доказывает, что нам не стоит этого делать". Карни также отметил, что канадцы фундаментально другие.

Стоит заметить, что в своей победной речи Карни отметил то, что Канада не хотела конфронтации с Соединенными Штатами. Однако, если Вашингтон бросил вызов, она готова его принять.

Кроме этого, канадский премьер прокомментировал постоянные таможенные угрозы Трампа и заявил, что США стремятся завладеть ресурсами Канады. Он добавил, что, когда им это удастся, они уничтожат канадский образ жизни.

Отметим, что Карни баллотировался на пост лидера Либеральной партии, используя свой имидж кризисного менеджера и утверждая, что именно он способен противостоять Трампу. А также пообещал защитить "язык, культуру и воду" от американского лидера.