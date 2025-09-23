Президент Польши употребил снюс прямо в ООН
- Кароль Навроцкий принял снюс во время перерыва на 80-й сессии Генассамблеи ООН.
- Это не первый случай, когда Навроцкий употребляет снюс на официальных мероприятиях.
Президент Польши Кароль Навроцкий посетил 80-ю сессию Генассамблеи ООН во вторник, 23 сентября. Во время перерыва польский лидер употребил снюс.
Соответствующее видео обнародовали в сети. Заметим, что это не впервые Кароль Навроцкий принял снюс во время того или иного мероприятия.
Что известно о ситуации с Навроцким?
На обнародованных в сети кадрах во время перерыва помощник или охранник передал из кармана Каролю Навроцкому коробочку, в которой, вероятно, был снюс, после чего польский президент поместил его под губу.
Навроцкий принял снюс во время перерыва в ООН: смотрите видео
К слову. Снюс – это вид бездымного табачного изделия, что является измельченным увлажненным табаком, который закладывают за верхнюю губу, получая таким образом никотин без дыма и сжигания. Он популярен в скандинавских странах, в частности в Швеции.
Это не первый подобный инцидент
Еще будучи кандидатом в президенты Польши, Кароль Навроцкий, прикрываясь свободной рукой, употребил снюс прямо во время теледебатов со своим оппонентом, мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.
После этого он потер нос и сделал глоток воды. Когда дебаты закончились, у Навроцкого поинтересовались, что он положил себе в рот. В ответ тот лишь сказал журналистам, что "потянулся за жвачкой".