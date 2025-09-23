Президент Польши Кароль Навроцкий посетил 80-ю сессию Генассамблеи ООН во вторник, 23 сентября. Во время перерыва польский лидер употребил снюс.

Соответствующее видео обнародовали в сети. Заметим, что это не впервые Кароль Навроцкий принял снюс во время того или иного мероприятия.

Что известно о ситуации с Навроцким?

На обнародованных в сети кадрах во время перерыва помощник или охранник передал из кармана Каролю Навроцкому коробочку, в которой, вероятно, был снюс, после чего польский президент поместил его под губу.

Навроцкий принял снюс во время перерыва в ООН: смотрите видео

К слову. Снюс – это вид бездымного табачного изделия, что является измельченным увлажненным табаком, который закладывают за верхнюю губу, получая таким образом никотин без дыма и сжигания. Он популярен в скандинавских странах, в частности в Швеции.

