Президент Польщі вжив снюс просто в ООН
- Кароль Навроцький вжив снюс під час перерви на 80-й сесії Генасамблеї ООН.
- Це не перший випадок, коли Навроцький вживає снюс на офіційних заходах.
Президент Польщі Кароль Навроцький відвідав 80-ю сесію Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня. Під час перерви польський лідер вжив снюс.
Відповідне відео оприлюднили у мережі. Зауважимо, що це не вперше Кароль Навроцький вжив снюс під час того чи іншого заходу.
Що відомо про ситуацію з Навроцьким?
На оприлюднених у мережі кадрах під час перерви помічник або охоронець передав з кишені Каролю Навроцькому коробочку, у якій, ймовірно, був снюс, після чого польський президент помістив його під губу.
Навроцький вжив снюс під час перерви в ООН: дивіться відео
До слова. Снюс – це вид бездимного тютюнового виробу, що є подрібненим зволоженим тютюном, який закладають за верхню губу, отримуючи таким чином нікотин без диму і спалювання. Він популярний у скандинавських країнах, зокрема у Швеції.
Це не перший подібний інцидент
Ще будучи кандидатом у президенти Польщі, Кароль Навроцький, прикриваючись вільною рукою, вжив снюс прямо під час теледебатів зі своїм опонентом, мером Варшави Рафалом Тшасковським.
Після цього він потер носа й зробив ковток води. Коли дебати закінчилися, у Навроцького поцікавилися, що він поклав собі до рота. У відповідь той лише сказав журналістам, що "потягнувся по жуйку".