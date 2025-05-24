Прямо в прямом эфире Навроцкий закрыл лицо одной рукой, а другую поднес ко рту, что-то положив туда. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet Wiadomosti

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Навроцкий употребил снюс Руководитель штаба Навроцкого объяснил, что на самом деле он принял снюс, пакетик никотина. Сам политик назвал это никотиновой жвачкой.

Поскольку общественность так интересуется мной, она имеет право знать. Я называю эти никотиновые пакетики жвачкой. Мне приятно, что это вызвало общественный интерес,

– добавил он.

Кандидат в президенты Польши также пригласил тех, кто имеет "какие-то нездоровые предложения", пройти открытые тесты на физическую подготовку и здоровье.

Что такое снюс? Это разновидность бездымного табака. Он происходит из Швеции, где очень популярен. Его употребляют, поместив под верхнюю губу. Всюду Евросоюзе, кроме Швеции, продажа снюса с табаком запрещена. Однако, никотиновые пакетики без табака иногда также называют снюсом – и они легальны в Польше.

Кароль Навроцкий употребил снюс в прямом эфире: смотрите видео

Несмотря на скандал, Кароль Навроцкий заявил, что после дебатов "чувствовал себя победителем" и добавил, что "все было по плану и сценарию".

А на следующий день он даже предложил оппоненту пройти тест на наркотики.

Свой поступок политик объяснил тем, что так отреагировал на рассказы Рафала Тшасковского "о своих мнимых успехах в Варшаве".

"Я подумал себе, что это именно тот момент, когда никотиновый пакетик пригодится", – добавил Навроцкий.