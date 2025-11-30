Казахстан требует от Украины прекратить атаки на терминал КТК после остановки экспорта нефти

Казахстан выразил обеспокоенность из-за ударов Украины по Каспийскому трубопроводному консорциуму. На эти заявления уже отреагировали в МИД Украины.

Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какие претензии высказал Казахстан Киеву?

Казахстан призвал Украину прекратить атаки на Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC), который обеспечивает более 1% мирового экспорта нефти.

Ранее этот терминал получил серьезные повреждения после атаки украинского морского дрона, из-за чего экспорт временно приостановили.

CPC, в составе которого есть российские, казахские и американские акционеры, в частности принимает нефть с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган и транспортирует ее к терминалу Южная Озеревка в Новороссийске.

Казахский МИД заявил, что атаки на терминал является "специальным вредом критической инфраструктуре международного консорциума" и могут негативно повлиять на двусторонние отношения Казахстана и Украины.

Как ситуацию прокомментировали в Украине?

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что атаки не были направлены против Казахстана или третьих стран. Они являются частью защиты от полномасштабной российской агрессии.

Как отметил представитель МИД Георгий Тихий, "Силы обороны Украины системно ослабляют военно-промышленный потенциал агрессора и лишают его средств для ведения войны и убийства наших людей".

В ведомстве также подчеркнули, что единственным источником дестабилизации в Черноморском регионе является российская агрессия. Отдельно обратили внимание на отсутствие осуждения казахской стороной ракетных и дроновых ударов России по гражданским объектам в Украине, в частности по атомным подстанциям и жилым домам.

МИД Украины призвал все стороны приложить усилия для принуждения России к прекращению войны и восстановлению безопасности в регионе.

Что известно об экономических связях Казахстана с Россией?