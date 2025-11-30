Казахстан вимагає від України припинити атаки на термінал КТК після зупинки експорту нафти
- У Казахстані закликали Україну припинити атаки на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму. Адже такі удари призвели до зупинки експорту нафти.
- МЗС України зазначило, що атаки спрямовані на захист від російської агресії.
Казахстан висловив стурбованість через удари України по Каспійському трубопровідному консорціуму. На ці заяви вже відреагували в МЗС України.
Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
Які претензії висловив Казахстан Києву?
Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC), який забезпечує понад 1% світового експорту нафти.
Раніше цей термінал зазнав серйозних пошкоджень після атаки українського морського дрона, через що експорт тимчасово призупинили.
CPC, у складі якого є російські, казахські та американські акціонери, зокрема приймає нафту з родовищ Тенгіз, Карачаганак та Кашаган і транспортує її до термінала Ю́жна Озере́євка в Новоросійську.
Казахське МЗС заявило, що атаки на термінал є "спеціальною шкодою критичній інфраструктурі міжнародного консорціуму" та можуть негативно вплинути на двосторонні відносини Казахстану й України.
Як ситуацію прокоментували в Україні?
Водночас у Міністерстві закордонних справ України наголосили, що атаки не були спрямовані проти Казахстану чи третіх країн. Вони є частиною захисту від повномасштабної російської агресії.
Як зазначив речник МЗС Георгій Тихий, "Сили оборони України системно послаблюють військово-промисловий потенціал агресора та позбавляють його засобів для ведення війни та вбивства наших людей".
У відомстві також підкреслили, що єдиним джерелом дестабілізації у Чорноморському регіоні є російська агресія. Окремо звернули увагу на відсутність засудження казахською стороною ракетних та дронових ударів Росії по цивільних об'єктах в Україні, зокрема по атомних підстанціях та житлових будинках.
МЗС України закликало всі сторони докласти зусиль для примусу Росії до припинення війни та відновлення безпеки в регіоні.
Що відомо про економічні зв'язки Казахстану з Росією?
Влада Казахстану готувалася ухвалити рішення щодо російського нафтового гіганта "Лукойл". Такий крок розглядали після запровадження санкцій з боку адміністрації Трампа.
Однак, принаймні одна казахстанська компанія попри обмеження продовжила співпрацювати з "Лукойлом". Йдеться про "Казмунайгаз".
Російська компанія була акціонером родовищ Тенгіз і Карачаганак, а також Каспійського трубопровідного консорціуму, який транспортував казахстанську нафту до порту Новоросійськ для експорту.