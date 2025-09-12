В Украину с визитом одновременно приехали Келлог и Стубб. Это еще один эпизод того, как США пытаются остановить войну и договориться.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что симметрично с визитом Келлога в Киев, другой спецпредставитель президента США отправился в Беларусь.

Как США пытаются приблизить мир?

Шейтельман отметил, что вместе с Келлогом в Киев приехал президент Финляндии Стубб. Эта конструкция указывает на то, что это еще одна попытка установить перемирие между Украиной и Россией. За несколько дней до этого посол США в НАТО сделал заявление, что Украина готова заморозить конфликт на нынешней линии фронта и согласна в рамках этой заморозки защитить права русскоязычного меньшинства и РПЦ.

Это я цитирую представителя США в НАТО. Очевидно, что какой-то переговорный процесс где-то за кулисами ведется. Иначе откуда бы тогда взялись такие слова. Он же не мог их сам придумать о русской православной церкви. Очевидно, что это требование россиян, они ее озвучивали через Лаврова. Вполне допускаю, что об этом сейчас пытаются договориться с украинским руководством,

– отметил политтехнолог.

Он продолжил, что это очередная попытка США приблизить мир.

Какова роль Стубба в этом?

По словам политтехнолога, президент Финляндии абсолютно вписывается в эту конструкцию, потому что он вполне может быть ответственным за гарантии безопасности. Точнее, он координатор создания плана гарантий безопасности. Финляндия сейчас входит в большую европейскую восьмерку, он разговаривает с Трампом, он ездит в Белый Дом, он разговаривает с Трампом от "коалиции решительных".

"Стубб – один из 8 лидеров Европы, которые этим занимаются. Вполне возможно, что ему поручена именно эта часть договоренностей", – подчеркнул Шейтельман.

Он добавил, что эта попытка договоренностей ничем не завершится, но она есть.

