"Демократия должна умереть"․ Кем вдохновляется Трамп и почему воплощает идеи темного философа Ярвина

Каждую ночь президент США Дональд Трамп и его подчиненные высыпают на голову невинных людей тонны кринжевых заявлений, лжи и прочего вербального бреда, причиняя тяжелые ментальные страдания.

Окружение президента США во время своего второго похода в Белый дом опиралось на так называемых "технофашистов", консерваторов, религиозные секты и "темных философов". Одним из таких является Кертис Ярвин, который считает, что наступил "конец демократии" в мире и пришло время для "новых перемен".

Возникает вопрос – откуда это все взялось и что это за идеи. Ответ ищите в материале 24 Канала.

Читайте также Технофашизм в США: что это такое и как Кремниевая долина формирует новую реальность в Америке

Кто печатает для Трампа только хорошие новости

Первое президентство Трампа было неожиданным и для него самого, поэтому он не подготовился и не имел плана действий. К тому же в его команде были профессионалы, которые не позволяли творить откровенную дичь, хотя он пытался и творил. Поэтому вся первая каденция Трампа – это его борьба против собственной команды.

Для второго срока Трамп уже имел совсем другую стратегию: он сформировал команду, куда подбирал по принципу личной лояльности и не особо учитывал компетентность. На первые роли вышли лесть, упорство, способность кардинально изменить свое собственное мнение и отказаться от собственных убеждений, а еще – готовность немедленно провозгласить любой бред патрона гениальным, а его самого – немедленно выдвинуть как минимум на Нобелевскую премию мира на основании удачного твита, ланча или промежуточного успеха в игре в гольф.

В первые недели после возвращения к власти с кем только Трампа не сравнивали – вспомнили и уничтожение политических институтов Веймарской республики Гитлером в 1933-м и даже превращение сенатора Палпатина в императора в "Мести ситхов".

Все примеры вполне уместны, но все забывают почему-то, что речь идет о 78-летнем джентльмене, который часто не может свести вместе одну речь (это он продемонстрировал во время обращения к Конгрессу), который ничем не интересуется, кроме себя, и любит, соответственно, только себя.

Недавние книги журналиста Алекса Айзенштадта из Axios "Месть: внутренняя история возвращения Трампа к власти" и его коллеги Майкла Уолффа "Все или ничего: как Трамп захватил Америку снова" немного нам раскрыли то, откуда президент США черпает информацию и откуда берутся его дикие твиты.



Оказывается, Трампа постоянно сопровождает личная помощница – 34-летняя бывшая журналистка Натали Харп, которая по собственному усмотрению делает ему подборки новостей и распечатывает их на бумаге с помощью переносного принтера, который постоянно таскает в наплечном рюкзаке.

Она подсовывает Трампу эти бумажки при любой возможности, пользуясь паузами президента во время игры в гольф или очередного сеанса автозагара.



Скриншот The New York Times с Натали Харп с символическим заголовком

То есть 78-летний политик читает фактически только заголовки из подборок, которые ему подсовывает малоквалифицированная персона. Это легко объясняет, почему Трамп, например, заклеймил интервью президента Зеленского британским СМИ, где тот сказал, что до реального мира еще очень далеко.

Ответ простой – потому что прочитал только заголовок и не читал дальше, или того "дальше" просто не было на распечатке от госпожи Харп. Также она является тем человеком, что пишет за Трампа его посты в соцсети Truth Social (чтобы снова не было Covfefe как в 2017-м), более того, иногда, похоже, она их не только печатает, но и придумывает.



Трамп и его помощница во время игры в гольф / Фото Doug Mills / The New York Times

Подробно "Америка терпеть не будет": Трамп набросился на слова Зеленского, что до конца войны "очень далеко"

К сожалению, это не все. Трамп не только пересказывает заголовки новостей из консервативных сайтов, а Америка под его руководством действительно летит к диктатуре, но и сам приближает это массированными атаками на политические институты. Так, потому что имеет в команде не только госпожу Харп.

Там засели также немало хитрых манипуляторов, что вместе с лестью и постоянным напоминанием о гениальности Трампа пытаются посеять в голове самовлюбленного собственную рассаду.

Кто такой Кертис Ярвин и что у него за идеи

Прежде всего надо говорить о действующем фаворите Трампа Илоне Маске и другом его любимце вице-президенте Джей Ди Вэнсе.

Первый – лидер так называемых tech bros, лидеров IT-индустрии, решивших поиграть в политику, за что получили другое, менее приятное прозвище – "технофашисты".

Второй – промежуточное звено между tech bros (потому что сам выходец из Кремниевой долины) и политическими элитами (прежде всего MAGA-крылом).

Вэнс и Маск имеют большое влияние на Трампа и способны залить ему до ушей что угодно. Чем и активно пользуются.

Издание The Guardian, The New Yorker і The New York Times провели собственные расследования и выяснили, что по большей части это идеи маргинального консервативного блогера Кертиса Ярвина.

Кертис Ярвин, он же Менциус Молдбаг, родом из Бруклина, ему 51 год. Он программист и стоял у истоков современной Кремниевой долины. Уже там Ярвин увлекся либертарианскими идеями и начал их пропагандировать, синтезировав с правыми концепциями. Заявленные Ярвином простые ответы на сложные вопросы пользовались спросом в Долине и сделали его локальной знаменитостью.



Скриншот большого интервью Кертиса Ярвина The New York Times под названием "С демократией покончено"

При этом роль "гуру" для Ярвина не была основной, в Долине он работал, как говорится, по специальности – в 2002 году он основал сеть разветвленных персональных серверов Urbit, что дало Ярвину постоянную прибыль и позволило завязать важные связи, ибо куда же в IT без серверов.



Самым ценным активом Ярвина стало знакомство с миллиардером Питером Тилем – сооснователем Paypal и Palantir, товарищем Маска и тогдашним боссом Джей Ди Вэнса.

Тиль увлекся идеями Ярвина об упадке демократии и необходимости "сильной руки", что должна была появиться в среде интеллектуальной элиты. Это сделало Ярвину большую рекламу и вдохновило закрыть бизнес и стать исключительно блогером.



Трамп и Питер Тиль / Фото Drew Angerer / Getty Images

Он запустил в 2019 году собственный блог Unqualified Reservations ("Безоговорочные предостережения" – 24 Канал), а затем блог на платформе Substack, где, пользуясь первой поправкой к Конституции США, которая защищает свободу слова и позволяет безнаказанно рассказывать практически что угодно, начал рассказывать о преимуществах нового авторитаризма с привкусом технологий (для контроля над людьми) над демократией.

Собственно, из-за этого Ярвин и его сторонники и получили довольно точное определение – "технофашисты".

Ничего нового на самом деле здесь нет – в 1930-е годы в Северной Америке было немало сторонников подобных антиутопий с налетом идей о технологической меритократии или даже диктатуре. Только тогда в спасителях планеты видели не IT-предпринимателей (потому что их тогда не было), а инженеров.



Кстати, сторонником подобных движений был и родной дед Илона Маска – Джошуа Н. Холдеман. Тот настолько в них уверовал, что даже переехал вместе с семьей в поисках этой сказки в Южную Африку. Вот только на самом деле он спутал меритократию (система власти, где к управлению допускают только наиболее способных и талантливых) с апартеидом (система власти, основанная на угнетении других, расизме, сегрегации и дискриминации). Поэтому, когда Илон Маск "зигует", – это может быть не неуклюжее проявление его неповоротливости, а дань уважения предку.

Фактически, философия Ярвина – это немного переработанный пересказ цикла книг Айн Рэнд "Атлант расправил плечи". При этом сторонники гуру, да и он сам, старательно игнорируют, что этот жанр – антиутопия, то есть не реальная жизнь, а вымысел. Но, похоже, это никого не интересует, особенно когда не слишком далеким миллиардерам с культом мессии и синдромом всезнайки рассказывают, что они действительно все могут и все знают лучше всех. Ну, как не стать адептом такого культа?

Благодаря соцсетям популярность Кертиса Ярвина росла – маргинал без надлежащей научной базы и с сомнительными навыками получил репутацию философа и многочисленных последователей. Последние начали развивать концепции гуру и строить план по свержению демократии в США.



Кертис Ярвин / Фото Davidmerfield

Шел 2020-й год. Это был последний год правления Трампа, который завершился 6 января 2021-го штурмом Капитолия. Его движущей силой, напомним, стали маргиналы и сторонники теорий заговоров из числа сторонников Трампа.

Что Кертис Ярвин думает об Украине

Нашлось место в "философии" Ярвина и для Украины. Правда, видение нашего государства у него довольно примитивное (как и вообще все учение) и явно заимствованное у "старших товарищей". И в роли менторов, похоже, выступают такие люди, как идеолог российского православного фашизма Александр Дугин. Влияние россиянина четко прослеживается в "украинских" статьях Ярвина, которые вышли в его блоге в январе 2022 года и феврале 2023 года.

В первой статье Ярвин предсказал российское вторжение 24 февраля 2022 года, а также его масштабы. При этом он заметил, что если бы Путин был мудрым, то ограничился бы захватом восточной части Украины, а в реальности он попытается взять все. Этот прогноз сбылся.

Но все выводы Ярвина основываются на ложных предпосылках – и в этом его проблема. В частности, Ярвин утверждал, что Украина – это "искусственное государство", возникшее в результате геополитических ошибок "крупных игроков" в 20 веке. Таким образом, для Ярвина вполне логично, что Украину должна поглотить Россия как "естественная империя".

Также Ярвин утверждает, что украинцы не являются политической или "субъектной" нацией. Само украинское государство было якобы искусственно создано из пророссийской "малороссии" и прозападной "Рутении".

Правда, относительно "архитекторов" украинской государственности Ярвин расходится с россиянами, потому что считает, что нас создали не "австрийский генштаб" и Ленин, а американцы как геополитический проект для балансировки России после провала СССР. То есть Украина – это "Антироссия". Здесь он уже с россиянами соглашается.

Также Ярвин претендует не только на лавры философа, но и провозгласил себя филологом. На этом основании он объявил украинский язык "искусственным диалектом, который не имеет крепкого городского культурного ядра – и, если бы не политическая поддержка, он естественным образом исчез бы". Сам факт существования сейчас украинского языка – это также проект Госдепа по противодействию России.

В другой статье Ярвин убеждает, что российское полномасштабное вторжение – это прокси-война между Москвой и Вашингтоном, а "Украина выступает лишь расходным материалом". Это классический российский нарратив, который недавно повторил и госсекретарь Марко Рубио. Однако из предыдущих его заявлений нам точно известно, что он так не считает, а потому можно предположить, что такими заявлениями чиновник просто хочет угодить сторонникам Ярвина в администрации Трампа.

При этом американская поддержка – это стратегическая ошибка и "бюрократическая инерция", которая еще и не приносит США экономической выгоды, потому что является только "статусным", а не "прагматическим проектом с конкретными экономическими выгодами".

Как вывод, Ярвин считает, что США должны оставить Украину и позволить России действовать по своему усмотрению.

Также Ярвин считает, что у Запада нет шансов победить Россию, потому что та якобы имеет стратегическое преимущество в производстве боеприпасов, а американская военная помощь не способна изменить этот баланс (сейчас мы видим, что это не так, а "философ" просто хочет сам быть обманутым, потому что его тезисы легко опровергает банальное сравнение экономических сил России и Запада – 24 Канал).

Со стороны здоровой логики весь этот "аморальный реализм" Кертиса Ярвина выглядит как глупость и безумие от человека, который находится в плену российской пропаганды, но разве не то же самое мы наблюдали после скандала в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года?

Как команда Трампа хочет превратить США в антиутопию Ярвина

Попытка штурма Капитолия 6 января 2021 года потерпела фиаско, но дала Ярвину и его сторонникам немало пищи для размышлений. Тогда же "философ" окончательно пришел к выводу, что либертарианство без авторитарного фундамента обречено.

Поэтому власть должен получить диктатор, который будет иметь абсолютную власть и не будет считаться ни с судами, ни с кем-то еще. При этом само государство должно приобрести признаки корпорации. Все это сам Ярвин называет "неореакционизмом" или "темным просвещением" (интересно, есть ли здесь аллюзия на "темную сторону силы").

И все это уже попало в головы Маска, Вэнса и других. Фактически имеем ту же самую картину, что и с российским диктатором Путиным, которому когда-то влили в мозг идеи Дугина и Ильина, и он заболел "величеством и вставанием с колен". А сейчас Трампа его собственные "ковальчуки" убеждают в необходимости разрушения демократии и становления Цезарем.

Поскольку это никак не мешает воспеванию гениальности Трампа, а сравнение с Цезарем не может не тешить самолюбие, он не против такого плана, а значит – у Маска и компании развязаны руки и есть карт-бланш на преобразование по Ярвину.

По странному совпадению, победа Трампа в ноябре 2024 года практически "все карты" (так говорят в Овальном кабинете – 24 Канал) Ярвину дала. Потому что сейчас в США сложилась ситуация, когда на выборах президента победил кандидат-республиканец, также республиканцы контролируют Конгресс и Сенат, а в Верховном Суде сторонники Трампа имеют 6 против 3.

Далее, уже в 2025-м году за дело взялся Илон Маск – его "Департамент государственной эффективности" DOGE начал уничтожать и резать по-живому государственный бюрократический аппарат США. В то же время правая рука президента Трампа Джей Ди Вэнс решительно разрушает давние союзнические связи США с Европой. А сам "верховный лидер" непреклонной рукой разрушает свободный рынок и тесные экономические связи с Канадой и Мексикой, при этом не забывает намекать на желание создания зон влияния "великих держав", почти как в другой антиутопии – "1984" Оруэлла. И как "жест доброй воли" – пытается бросить Украину на растерзание России.

Кто-то может назвать это идиотизмом и выстрелом в ногу, но, похоже, что эти ребята действительно имеют план. По крайней мере они верят в это.

Есть такой парень, Кертис Ярвин, который писал о некоторых из этих вещей. Нужно просто признать, что все это рухнет само собой... Задача консерваторов сейчас заключается в том, чтобы сохранить как можно больше, а потом, когда наступит неизбежный крах, отстроить страну таким образом, чтобы она стала лучше,

– Джей Ди Вэнс в интервью ультраправому подкастеру Джеку Мерфи в далеком 2021 году раскрывает свой план.

Впрочем, выстрел в ногу, как его ни назови, останется выстрелом в ногу, как и антиутопия останется антиутопией. Также останутся все эти страшные последствия, возникшие в результате принятых Трампом решений, – все это непременно скажется на США и всем мире. Последствия деятельности этих "гениев", "социальных инженеров" и "темных просветителей" будем расхлебывать еще долго.