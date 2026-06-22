Кто может стать новым премьером Британии вместо Кира Стармера и чего следует ожидать Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Лидер Лейбористской партии заявил, что срок его пребывания в должности подходит к концу, и сообщил об этом королю Карлу III. Он обратился к Национальному исполнительному комитету партии с просьбой определить график выборов нового лидера.

Политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала отметил, что это решение не стало неожиданностью, в медиа его прогнозировали.

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Отставка Стармера: кто может его заменить?

Политолог напомнил, что недавно состоялись довыборы в парламент на севере Великобритании, где лейборист Энди Бернем победил, опередив две другие партии: Reform UK и Restore Britain. По словам Джигуна, именно Бернем стал последней лакмусовой бумажкой, показывающей, может ли Стармер считаться полноценным лидером Лейбористской партии.

Бернем навязывает свою борьбу, поскольку он также лейборист и говорит о том, что это был последний шанс изменить саму партию, её несовершенную ныне политическую платформу. Нередко звучали призывы к самому Стармеру уйти в отставку. Многие другие люди говорили ему, что либо он уйдет по собственному желанию, либо они будут претендовать на его должность, чтобы усилить способность партии бороться с существующими вызовами,

– рассказал Джигун.

Это седьмая за последние 10 лет, как отметил политолог, отставка британского премьера. Он подчеркнул, что Великобритания переживает серьезный кризис со времён выхода из Европейского Союза. Страну, по его мнению, бросает из стороны в сторону. Сказываются экономический кризис и политические неурядицы. Все это сейчас нависло над Стармером.

"Проблема в том, что он как бы пришел решать те проблемы, с которыми ранее не смогли справиться Джонсон и Сунак. Стармер должен был предложить альтернативное видение, но, очевидно, это не так просто сделать. Возможно, такого видения сейчас и нет. По моему убеждению, большой ошибкой Великобритании был выход из ЕС", – считает Джигун.

Оценка ситуации вокруг отставки Стармера: смотрите в видео

Стармер призвал новое правительство сохранять проукраинский вектор

В контексте Украины политолог подчеркнул, что в нашей стране политические кризисы сопровождаются резкими изменениями, а вот в Великобритании процесс протекает плавно. Стармер, несмотря на объявление о своей отставке, не утратил власть полностью мгновенно.

Он хочет сделать это в переходный период, чтобы к осени сформировалось новое правительство, которое постепенно сложится с новым премьером страны. Такую практику в виде планомерных процессов Джигун считает хорошим примером для Украины и других государств.

Стармер в своих неофициальных высказываниях призвал новое правительство, которое сформируется, быть таким же проукраинским, каким был и он сам. Политолог уточнил, что у власти остаются лейбористы, и очевидно, что кто бы ни стал новым премьер-министром страны, это будет человек, который будет поддерживать проукраинскую повестку дня. Ведь позиция партии и коалиции именно такова.

Да и другие политические силы, консерваторы, которые также представлены в парламенте, тоже очень проукраинские. Конечно, существует угроза со стороны третьих сил, которые формируются прямо сейчас и которые уже существуют в течение определенного периода,

– пояснил Джигун.

Подводя итог, политолог добавил, что эти политические силы имели разные мнения относительно Украины и высказывания, а некоторых даже поддерживала Москва. Поэтому для нашего государства важно, чтобы на следующих выборах в Великобритании популисты не смогли прийти к власти и сформировать антиукраинский политический курс.