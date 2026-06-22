Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун в етері 24 Каналу зазначив, що це рішення не стало несподіванкою, в медіа це прогнозувалось.

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Відставка Стармера: хто його може замінити?

Політолог нагадав, що нещодавно відбулися довибори в парламент на півночі Великої Британії, де лейборист Енді Бернем переміг, випередивши дві інші партії: Reform UK, Restore Britain. Зі слів Джигуна, саме Бернем став останнім таким лакмусовим папірцем щодо того, чи може Стармер вважатися повноцінним лідером Лейбористської партії.

Бернем нав'язує свою боротьбу, оскільки він також лейборист і каже про те, що це був останній шлях, аби змінити саму партію, її недосконалу зараз політичну платформу. Були непоодинокі заклики до самого Стармера піти у відставку. Багато інших людей казали йому або він самовільно піде, або вони претендуватимуть на його посаду, аби посилити спроможність партії боротися з існуючими викликами,

– розповів Джигун.

Це сьома за останні 10 років, як зауважив політолог, відставка британського прем'єра. Він наголосив, що Велика Британія перебуває в серйозній кризі з часів відходу від Європейського Союзу. Країну, на його погляд, кидає в різні боки. Даються в знаки економічна криза, політичні негаразди. Все це нависло зараз над Стармером.

"Проблема в тому, що він ніби прийшов розв'язувати ті проблеми, які раніше не зміг Джонсон, Сунак. Стармер мав запропонувати альтернативну візію, але вочевидь це не так просто зробити. Можливо, цієї візії нині й немає. На моє переконання, великою помилкою Великої Британії був вихід з ЄС", – вважає Джигун.

Оцінка ситуації довкола відставки Стармера: дивіться у відео

Стармер закликав новий уряд зберігати проукраїнський вектор

В контексті України, політолог підкреслив, що в нашій державі політичні кризи супроводжуються різкими змінами, а от у Великій Британії процес триває плавно. Стармер попри оголошення про свою відставку не втратив повністю владу миттєво.

Він хоче зробити це в проміжний період, аби до осені утворився новий уряд, який поступово сформується з новим прем'єром країни. Таку практику у вигляді планомірних процесів Джигун вважає гарним прикладом для України та інших держав.

Стармер у своїх неофіційних комунікаціях закликав новий уряд, який сформується, до того, щоб він був таким же проукраїнським, яким був й він сам. Політолог уточнив, що при владі залишаються лейбористи й очевидно, що хто б не став новим прем'єр-міністром країни, це буде людина, яка підтримуватиме проукраїнський порядок денний. Адже позиція партії й коаліції саме така.

Та й інші політсили, консерватори, які також є в парламенті, теж дуже проукраїнські. Звичайно, є загроза від третіх сил, які сформуються прямо зараз і які вже існують певний період,

– пояснив Джигун.

Підсумовуючи, політолог додав, що ці політичні сили мали різні думки щодо України та висловлювання, декого навіть підтримувала Москва. Тому для нашої держави важливо, щоб на наступних виборах у Великій Британії популісти не мали спроможності отримати владу і сформувати антиукраїнський політичний курс.