Больше нечего предложить Трампу, – политолог назвал основные ошибки Путина

США ввели санкции против России. Главный переговорщик Владимира Путина Кирилл Дмитриев 24 октября прибыл в США. Ведь Кремлю нужно, чтобы ограничения не развернулись дальше.

Однако Путин допустил много ошибок относительно Дональда Трампа. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Тарас Загородний.

В чем ошибся Путин?

Тарас Загородний отметил, что визит Дмитриева свидетельствует об истерике в Кремле. Трамп с ним не встретился, а поехал в Азию. Россияне хотят избежать развертывания санкций. Однако переговорщик Путина совершил ошибку.

Я считаю, что он сделал большую ошибку, когда начал шантажировать американцев, что это резко поднимет цены на нефть внутри США, чем усомнился в мудрости решения Дональда Трампа. Уверен, что окружение Трампа уже донесло такие крамольные мысли, которые сказал Дмитриев,

– сказал он.

В частности, министр финансов США Скотт Бессент отрицает, что санкции, которые Штаты ввели против России, навредят американской экономике. Он назвал Дмитриева российским пропагандистом.

Кроме того, Дмитриев привез в США конфеты с цитатами Путина на русском языке. Однако это свидетельствует о том, что Кремль не понимает, как договариваться с Трампом, что ему предлагать.

Это говорит о том, что России нечего предложить Трампу. Общение с Путиным становится токсичным для Трампа. Потому что он и так зашел со слабой переговорной позиции на Аляске с Путиным, за что получил очень много критики. В частности, внутри Республиканской партии,

– подчеркнул политолог.

Россияне опасаются, что санкции, которые введены США – это навсегда. Ведь санкции, особенно на нефть, трудно отменить. Если они пойдут дальше, и Путин никак не будет реагировать, то это станет серьезной проблемой для него.

Какие заявления сделал Дмитриев?