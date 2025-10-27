Більше нічого запропонувати Трампу, – політолог назвав основні помилки Путіна

США запровадили санкції проти Росії. Головний переговорник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв 24 жовтня прибув до США. Адже Кремлю потрібно, щоб обмеження не розгорнулися далі.

Однак Путін припустився багатьох помилок щодо Дональда Трампа. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній.

Читайте також Росія налякана через США: в ISW пояснили, як Москва намагається використати візит Дмитрієва

У чому помилився Путін?

Тарас Загородній зазначив, що візит Дмитрієва свідчить про істерику у Кремлі. Трамп з ним не зустрівся, а поїхав до Азії. Росіяни хочуть уникнути розгортання санкцій. Однак переговорник Путіна зробив помилку.

Я вважаю, що він зробив велику помилку, коли почав шантажувати американців, що це різко підніме ціни на нафту всередині США, чим засумнівався у мудрості рішення Дональда Трампа. Впевнений, що оточення Трампа вже донесло такі крамольні думки, які сказав Дмитрієв,

– сказав він.

Зокрема, міністр фінансів США Скотт Бессент заперечив, що санкції, які Штати запровадили проти Росії, зашкодять американській економіці. Він назвав Дмитрієва російським пропагандистом.

Крім того, Дмитрієв привіз до США цукерки з цитатами Путіна російською мовою. Однак це свідчить про те, що Кремль не розуміє, як домовлятися з Трампом, що йому пропонувати.

Це говорить про те, що Росії нема що запропонувати Трампу. Спілкування з Путіним стає токсичним для Трампа. Тому що він і так зайшов зі слабкої перемовної позиції на Алясці з Путіним, за що отримав дуже багато критики. Зокрема, всередині Республіканської партії,

– підкреслив політолог.

Росіяни побоюються, що санкції, які запроваджені США – це назавжди. Адже санкції, особливо на нафту, важко скасувати. Якщо вони підуть далі, і Путін ніяк реагуватиме, то це стане серйозною проблемою для нього.

Які заяви зробив Дмитрієв?