"Передаст послание": почему Келлог планирует визит в Беларусь именно сейчас

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог может посетить Беларусь и встретиться с Александром Лукашенко. Западные СМИ сообщают, что цель визита якобы "найти пути для перемирия между Киевом и Москвой".

Если поездка все-таки состоится, Келлог станет самым высоким должностным лицом, посещавшим Беларусь за последние годы. Как пояснил 24 Каналу политтехнолог Тарас Загородний, пока не стоит верить, что все так, как пишут СМИ.

Читайте также Спецпредставитель Трампа Келлог поделился, как видит завершение войны в Украине

Какое "послание" везет Келлог

Возможно, сообщение о визите Келлога является лишь запутыванием противника. Например, россияне жаловались, что в США отменили встречу по урегулированию некоторых вопросов. Это конкретное действие.

По поводу Лукашенко, то понятно, что с ним будут говорить не только об Украине. К нему есть много вопросов особенно накануне военных учений, которые должны состояться на территории Беларуси и России.

Так могут передать послание, чтобы Лукашенко не заигрывался, а посмотрел, что происходит с Ираном. Он точно не хочет повторения такого сценария,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Американцы могут "потренироваться" в Беларуси. Это будет очень выгодно для Украины, ведь Беларусь выполняет активную роль в поддержке России. Через нее Кремль может влиять на безопасность Европы. К тому же Украине важно защитить свою северную границу.

Так что, скорее всего, Келлог поедет для проведения серьезных разговоров и описания последствий для Беларуси, если Лукашенко продолжит свою политику.

К слову, ранее Кит Келлог заявил, что США хотят совместить позиции Украины и России. Для этого могут взять два меморандума и попытаются их объединить. Он добавил. что США пытаются довести все до "конечного состояния" – всеобъемлющего прекращения огня.