Соответствующее заявление сделал спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог во время форума Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Какое заявление сделал Кэллог

Кит Келлог прокомментировал ход переговоров между Украиной и Россией.

Мы взяли украинский документ, потом российский – они зовут его меморандумом... И мы сказали: хорошо, как вы можете объединить эти два документа вместе, чтобы дойти до конечного состояния? И сейчас мы достаточно уверенно себя чувствуем. Мы знаем, как может и должно выглядеть конечное состояние. И если бы мы могли просто дойти до этого момента, то, считаем, это можно "выиграть",

– заявил он.

По словам спецпредставителя, под выигрышем он подразумевает возможность достичь мирного соглашения. Отвечая на вопрос о том, какой именно вид может иметь "конечное состояние", Келлог сказал о всеобъемлющем прекращении огня.

"Всеобъемлющее означает воздушную, наземную, морскую инфраструктуру. Это то, чего мы хотим достичь – всеобъемлющее прекращение огня. Мы называем это прекращением огня на месте. Прекращение огня на месте означает землю, на которой вы физически находитесь, это земля, которая сейчас ваша", – добавил он.

К слову, недавно Кит Келлог отреагировал на спецоперацию Службы безопасности Украины "Паутина", предположив, что этот шаг может обострить конфликт. В то же время он назвал операцию психологическим ударом по Кремлю.