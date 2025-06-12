Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Спецпредставителя Трампа по вопросам Украины Кита Келлога во время эфира Brussels Forum.

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Что Кит Келлог сказал о важности истории

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что на войну России с Украиной надо смотреть шире.

Если хочешь быть эффективным лидером – надо изучать историю и понимать, как она повлияла на современные проблемы,

– заявил Келлог.

Он сравнил начало российско-украинской войны с началом Гражданской войны в США, когда лидером страны был Авраам Линкольн. Кит Келлог отметил неготовность американского лидера к войне.

"Поэтому я говорю о важности подготовки к катастрофическим событиям, зная, когда они наступят", – отметил спецпредставитель Трампа. Он добавил, что люди должны задуматься о долгосрочных последствиях российско-украинской войны для Европы.