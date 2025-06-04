Это означает, что в Белом могут пересмотреть стратегию относительно войны России против Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Читайте также Где же благоразумие, – Кэллог раскритиковал отношение России к переговорам

"Рано или поздно это дойдет до понимания более влиятельных в Белом доме людей. Они пересмотрят стратегию. Мы не видим последние две недели Уиткоффа. Что-то он исчез. В то же время Кит Келлог снова стал активнее. А это означает, что теория Уиткоффа затянуть Россию через бизнес-связи к какому-то цивилизованному диалогу не сработала", – предположил он.

По словам Виктора Шлинчака, активные действия Кита Келлога могут свидетельствовать о том, что США могут вернуться именно к его предложениям, которые звучали еще в 2024 году. Говорится о том, что нужно сначала усилить позиции Украины, а уже потом садиться за стол переговоров с Россией.

Исполнительный директор Института мировой политики добавил, что сейчас надо следить, насколько такие идеи поддержит Конгресс, республиканцы, которые сейчас продвигают введение новых санкций против России.