Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога в эфире Fox News.

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Что заявил Келлог о мирном процессе по Украине

Специальный представитель Трампа вспомнил обещание россиян предоставить Соединенным Штатам свои условия перед переговорами, которые состоятся 2 июня в Стамбуле. Москва до сих пор этого не сделала.

Мы все еще не можем получить условия россиян. Мы их все еще не получили. Они пообещали президенту Трампу, Путин пообещал, что он получит их в течение недели. Через неделю они не появились,

– рассказал Келлог.

Он вспомнил о плане из 22 пунктов, который составили во время переговоров в Лондоне. "Мы разработали то, что я называю техническим заданием (термин, который я использую). Россияне называют их меморандумами. Вот как это выглядит", – отметил Кит Келлог.

По мнению спецпредставителя Трампа, обмен пленными в формате "1000 на 1000" – пример конструктивного диалога и прогресса.

"Все должны быть готовы немного отступить. Сказать: "Ладно, я готов отказаться от этой части дискуссии, чтобы мы дошли до конечного результата". И именно здесь диалог должен быть очень важным. Покажите мне, что вы готовы сказать: "Я готов сделать этот трудный шаг к снижению уровня насилия". И это было сделано между Мединским и Умеровым с украинской стороны. И это было важно", – подчеркнул Келлог.