Россияне осознают, что когда озвучат свои ультимативные требования, то о них сразу станет известно миру. Как пояснил 24 Каналу политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, тогда Дональд Трамп обидится и может перейти к решительным действиям.

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Россияне просчитались с Трампом

Сейчас Россия хочет тянуть время, она намеренно делает мирный процесс безрезультатным. Украина уже передала все свои предложения россиянам и американцам. Кит Келлог призвал Кремль немедленно остановить огонь. Это подтверждает готовность наших партнеров дальше давить на врага.

"Шансы очень малы, но хорошо, что наши западные союзники по крайней мере работают в этом направлении. Руководительница Европарламента четко указала, что весь процесс надо начать именно с режима прекращения огня", – отметил политолог.

Россиянам это не нужно, они хотят внести тему прекращения огня в меморандум, но добавляют, что его якобы не может подписать наш президент, ни председатель Верховной Рады. Это игра для продолжения войны.

Сообщение о встрече 2 июня могли появиться только потому, что Дональд Трамп начал резко атаковать Путина. Россияне не могли понять, как действовать дальше, потому что сначала Медведев начал угрожать ядерной войной. Тогда они осознали, что переборщили,

– сказал Игорь Чаленко.

После этого Кремль послал других помощников Путина, которые говорили противоположные вещи. Все это время Трамп давал время российскому диктатору, но Кремль этой возможностью пренебрег. Теперь очень важно, чтобы 2 недели, которые дал Трамп, не превратились в вечность.

Почему Трамп до сих пор дает Путину время

Россияне игнорируют даже те предложения, которые сами предлагали. Например, Путин выдвинул идею прямых переговоров в Стамбуле, но все-таки туда не поехал. Украина была представлена на высоком уровне, россияне – на уровне заместителей.

Там стороны договорились о том, что обмениваются письменными предложениями по меморандуму, условий прекращения огня. Для следующего раунда переговоров нужна подготовка, но почему-то россияне не спешат предоставлять свои наработки.

Кремль дальше будет продвигать свою нереалистичную риторику, которая не имеет никакого смысла. Единственное, чего я ожидаю положительного, – возможно на новой встрече в Стамбуле снова договорятся об обмене военнопленными,

– предположил Игорь Чаленко.

К слову, спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что президент США разочарован тем, как Россия относится к переговорам. В частности Трампа разозлило нежелание россиян соблюдать условия – передать Украине и Соединенным Штатам текст меморандума.