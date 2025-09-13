Кит Келлог прокомментировал российскую армию. По его словам, она не такая сильная, как заявляют пропагандисты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Что Келлог говорит об армии оккупантов?

Спецпредставитель президента США заявил, что российская армия не такая сильная, как о ней говорят, в частности, прокремлевские пропагандисты.

Мы обсуждали российских военных и прозвучала фраза "и мы все же надерем им задницы". Не такие уж они мощные, как они бы хотели считаться. Да, у них сильная армия, но не такая сильная, как они заявляют о себе,

– говорит Кит Келлог.

Также он посоветовал Путину перестать угрожать Европе ядерным оружием.

Переоценку армии врага прокомментировал и Зеленский