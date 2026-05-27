Более 5000 пролетов истребителей: политик из Тайваня ответила, как Китай готовит блокаду ее страны

Китай продолжает давить на Тайвань. Там всячески показывают, что могут быстро организовать блокаду острова.

Бывшая пресс-секретарь Офиса президента Тайваня Колас Йотака рассказала 24 Каналу, что Китай усиливает давление на Тайвань. К примеру, в 2025 году они более 5000 раз пролетали истребителями мимо срединной линии, которая годами была неофициальной линией разграничения между КНР и Тайванем.

Какая опасность возникнет для Тайваня в случае блокады?

По словам Йотака, если КНР пойдет на блокаду, то в Тайване будут серьезные проблемы. Остров сильно зависит от импорта. К примеру, 90% энергоресурсов там получают из других стран.

Если взглянуть на 2026 год, то количество пролетов китайских истребителей уменьшилось. Думаю, Си не хочет давить на Соединенные Штаты. Там проводили встречу с Трампом. Они не хотят слишком слить США, поэтому пытаются немного снизить напряжение,

– отметила политик.

Китай регулярно, без всякого предупреждения, проводит военные учения по отработке блокады вокруг острова. Истребители продолжают пролетать к срединной линии, а дроны летают вблизи острова. Вполне вероятно, что КНР сейчас изучает возможности тайваньской армии.

Обратите внимание! В Тайване заявили, что на протяжении последнего времени Китай значительно усилил военное присутствие вокруг острова. В регионе развернули более 100 китайских кораблей.

В чем самая большая проблема Тайваня в международной политике?

По словам политика, самая большая проблема Тайваня в том, что многие другие страны верят в позицию Китая. Там утверждают, что Тайвань – часть КНР. На острове же отмечают, что они являются отдельным государством с собственной армией и суверенитетом.

Тайвань – отдельная страна. Речь идет о 23 миллионах людей, которые имеют право на самоопределение. Мы выбираем собственного президента; у нас есть армия, государственный флаг и гимн. Также мы имеем территорию, которая находится под нашим контролем. Но компартия Китая все это отрицает. Больше всего пугает то, что другие люди могут поверить Китаю. И только из-за, что у них больший рынок,

– отметила политик.

