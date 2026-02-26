Пока Путин "закапывает" Россию: политолог объяснил, чего ждет Китай

Китай отрицает какое-либо участие в войне России против Украины, однако очевидно влияние Пекина на общее положение российской экономики. Китайским властям, вероятно, очень выгодно, чтобы кремлевский режим еще долго находился в состоянии боевых действий, чтобы использовать ресурсы страны в свою пользу.

Политолог Петр Олещук рассказал 24 Каналу, что Китаю очень выгодно наблюдать, как Владимир Путин "закапывает" Россию. Все для того, чтобы в нужный момент выступить главным бенефициаром российского крыла.

Смотрите также Даже глаза прищурила: зачем Захарова шутила перед Китаем в странном наряде

Что Китай ждет от России?

Петр Олещук подчеркнул, что Китаю очень выгодны экономические трудности в России, вызванные агрессией против Украины. Китайские власти будут поддерживать Путина.

Чем дольше это (война – 24 Канал) будет продолжаться, тем больше Россия будет зависеть от Китая, тем больше она будет тратить своих потенциальных ресурсов. Китайцы по большому счету не скрывают своих интересов,

– сказал политолог.

Олещук добавил, что российская власть и вообще вся Россия стремительно превращается в китайский протекторат, становясь все более зависимой от Пекина.

Интересно. Экономист Олег Пендзин заявил, что из-за ослабления экономики Россия все больше попадает в финансовую зависимость от Китая, который фактически выстраивает в отношении нее колониальную модель влияния. Пекин получает доступ к ресурсам по выгодным ценам и одновременно поддерживает военные возможности Москвы, тогда как российские регионы, особенно отдаленные, все больше страдают от экономических проблем.

Интересно, что Китай понимает, что Кремлю уже будет сложно отказаться от его поддержки, поэтому там постепенно, без спешки воплощают свой внешнеполитический план.

Какова роль Китая в войне России против Украины?