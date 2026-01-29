В Китае ответили на упреки о поддержке России в разработке ракет "Орешник"

Китай отверг обвинения в якобы поставке России оборудования для производства баллистических ракет "Орешник" и заявил, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Соответствующее заявление сделал представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

Как Китай реагирует на обвинения?

Представитель МИД КНР в очередной раз заявил, что позиция Пекина относительно войны в Украине "остается неизменной".

Мы никогда не разжигаем огонь, не пользуемся ситуацией и, конечно, не соглашаемся на обвинения или уклонение от ответственности,

– подчеркнул он.

Цзякунь отверг упреки о якобы поддержке Китаем российской войны против Украины, назвав их попыткой переложить ответственность за агрессию на КНР. В связи с этим он выразил официальный протест.

Кроме этого, представитель МИД прокомментировал российские удары по украинской энергетической инфраструктуре и возможную помощь Украине. Он заявил, что Пекин выступает за деэскалацию. По словам Цзякуня, Китай призывает все стороны придерживаться "трех принципов" – не расширять конфликт, не усиливать боевые действия и не провоцировать дальнейшее обострение, чтобы создать условия для политического урегулирования.

С чего все началось?