В Китае ответили на упреки о поддержке России в разработке ракет "Орешник"
- Китай отрицает обвинения в предоставлении России оборудования для производства ракет "Орешник" и называет такие утверждения ложными.
- Представитель МИД Китая подчеркнул, что Пекин выступает за деэскалацию конфликта в Украине и не поддерживает агрессию.
Китай отверг обвинения в якобы поставке России оборудования для производства баллистических ракет "Орешник" и заявил, что такие утверждения не соответствуют действительности.
Соответствующее заявление сделал представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.
Как Китай реагирует на обвинения?
Представитель МИД КНР в очередной раз заявил, что позиция Пекина относительно войны в Украине "остается неизменной".
Мы никогда не разжигаем огонь, не пользуемся ситуацией и, конечно, не соглашаемся на обвинения или уклонение от ответственности,
– подчеркнул он.
Цзякунь отверг упреки о якобы поддержке Китаем российской войны против Украины, назвав их попыткой переложить ответственность за агрессию на КНР. В связи с этим он выразил официальный протест.
Кроме этого, представитель МИД прокомментировал российские удары по украинской энергетической инфраструктуре и возможную помощь Украине. Он заявил, что Пекин выступает за деэскалацию. По словам Цзякуня, Китай призывает все стороны придерживаться "трех принципов" – не расширять конфликт, не усиливать боевые действия и не провоцировать дальнейшее обострение, чтобы создать условия для политического урегулирования.
С чего все началось?
Недавно журналисты The Telegraph опубликовали материал, где сообщалось, что Китай поставляет России специализированное оборудование и высокотехнологичные станки, которые используются для производства ракеты "Орешник".
Кроме оборудования, Китай поставляет России различные компоненты, которые являются запрещенными к экспорту в Россию западными странами. Речь идет о микрочипах и платах памяти для высокоточного оружия и истребителей.
Также в Россию экспортируют критически важные для авиации шариковые подшипники на 130 миллионов долларов, пьезоэлектрические кристаллы для радаров и РЭБ, а также телескопические прицелы.