Россия нарушила главное правило, – эксперт-международник о трудном выборе, который должен сделать Китай

Китай занимает очень осторожную публичную позицию относительно войны в Украине. Он поддерживает суверенитет и "устранение первопричин конфликта". В то же время Китай, как и Россия, выступает за многополярный мир. И в этом смысле он далеко не союзник Запада.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, объяснив, в какой геополитической "растяжке" оказался Пекин. Он отметил, что принципиальным вопросом является то, преодолеют ли разногласия США и Китай в контексте возможного нового геополитического расклада.

Потерял ли Китай надежду восстановить территориальную целостность?

Желиховский подчеркнул, что Владимир Путин еще в своей речи на Мюнхенской конференции в 2007 году отмечал построение многополярного мира в противовес существующему однополярному.

"Для Китая это также актуально, и он отмечает это попутно. И это еще раз подчеркивает, что на самом деле он не является союзником Запада, в частности, Европе. Пекин хочет ее использовать для своего дальнейшего обогащения. А параллельно он будет думать, как восстановить свою территориальную целостность", – отметил эксперт-международник.

Обратите внимание! Глава МИД Китая Ван И заявил на Мюнхенской конференции, что Европа должна начать диалог с Россией, в контексте мирных переговоров. И она должна учесть позиции Москвы по новой архитектуре безопасности в Европе. Также Ван И отметил, что "монополизация власти" несколькими странами является неактуальной и заявил, что "мы живем в многополярном мире и должны придерживаться настоящей многосторонности".

В этом смысле Китай оказывается в "шпагате". С одной стороны, он имеет тесные связи с Россией, с которой совместно они строят многополярный мир.

А с другой стороны Россия нарушила главное правило – вторглась на территорию другого государства – Украины, границы которой признаны мировым сообществом, включая Китай и даже самой Россией,

– отметил кандидат политических наук.

При этом Украина со своей стороны не признала независимость Тайваня, а Китай хочет его интегрировать в ту экономическую систему, которая сейчас царит в Поднебесной. Пекин с одной стороны поддерживает Москву, которая нарушает эти принципы, а с другой – хочет восстановить свою территориальную целостность. Также нельзя исключать, по мнению Желиховского, что китайцы с помощью россиян могут это сделать в будущем, если решатся на какую-то военную интервенцию.

Дилемма Китая заключается в том, что он якобы декларирует миролюбие, готовность поспособствовать прекращению огня в Украине и "устранить первопричины войны". И одновременно продолжает поддерживать Россию, потому что она является его младшим партнером,

– отметил Станислав Желиховский.

Сегодня существует много аспектов, которые делают невозможным, по его мнению, разрыв связей между Пекином и Москвой. Дональд Трамп может попытаться их разрушить, но вряд ли ему это удастся. Несмотря на свою риторику, он не собирается отменять трансатлантические связи между США и Европой.

Однако, добавил Желиховский, пока неизвестно, о чем могут договориться Дональд Трамп и Си Цзиньпин, на какие уступки друг другу они готовы пойти, чтобы получить разрядку и в определенной степени согласовать перераспределение мира.

Как Россия и Китай видят многополярность мира?