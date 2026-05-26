Более 100 кораблей оснащенных ракетами Китай разместил в 50 километрах от Тайваня

Тайвань заявил о фиксации второго за неделю китайского "совместного патрулирования боевой готовности" вблизи острова. В ответ Тайбэй поднял в воздух истребители и направил военно-морские силы для мониторинга ситуации.

В регионе фиксируют рост напряженности на фоне активизации военного присутствия Китая вокруг острова. Об этом пишет Reuters.

Почему Китай усиливает военное давление на Тайвань?

Министерство обороны Тайваня сообщило о фиксации второго за неделю китайского "совместного патрулирования боевой готовности" вблизи острова.

По данным Тайбэя, в воздухе и море одновременно действовали китайские самолеты и корабли. В ночь на понедельник 25 мая тайваньская сторона зафиксировала 21 китайский самолет, включая истребители J-16 и беспилотники, которые действовали совместно с военно-морскими силами КНР. Параллельно происходило скоординированное патрулирование в районах вокруг острова.

В ответ Тайвань направил корабли и истребители для наблюдения за китайской активностью. Военные заявили, что осуществляют постоянный мониторинг передвижений сил КНР в регионе. В тайваньских структурах безопасности отмечают, что Китай является "единственным источником нестабильности" в регионе.

Также Тайбэй отслеживает движения китайских авианосных групп, в частности "Ляонин", в западной части Тихого океана.

По словам тайваньских чиновников, Китай в последнее время значительно усилил свое присутствие вокруг острова. В регионе фиксировали развертывание более 100 китайских кораблей вдоль так называемой первой островной цепи.

Этот пояс простирается от Японии до Тайваня и Филиппин и имеет стратегическое значение для контроля морских маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Нападет ли Китай на Тайвань в ближайшее время?

Политологи и военные аналитики оценивают ситуацию осторожно, но преимущественно не прогнозируют быстрого начала войны. Эксперты отмечают, что Китай использует демонстративную военную активность как инструмент политического давления на Тайвань и его союзников.

В то же время риски полностью не снимаются, поскольку Пекин рассматривает Тайвань как часть своей территории. Отдельные аналитики предполагают, что Китай может перейти к более радикальным действиям только при благоприятных международных условиях или после серьезной эскалации в других регионах.

Несмотря на жесткую риторику, полномасштабное вторжение связано для Китая с огромными рисками. Это может повлечь экономические санкции, потерю рынков и серьезную международную изоляцию. Также операция против хорошо укрепленного острова требует масштабной военной подготовки.

Поэтому сейчас Пекин, по оценкам экспертов, делает ставку на "давление без войны": регулярные маневры, демонстрацию силы и постепенное истощение Тайваня психологически и политически.