В Китае сделали громкое заявление о России и ядерном оружии

Китай не позволит России применить ядерное оружие против Украины. Пекин по-прежнему выступает за политическое урегулирование конфликта.

Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь во время брифинга для журналистов.

Что говорят в Китае о вероятности ядерного удара со стороны России?

Го Цзякунь заявил, что позиция Китая в отношении войны России против Украины и применения ядерного оружия остается неизменной.

По его словам, Пекин продолжает призывать стороны к мирным переговорам и политическому урегулированию конфликта.

Отдельно Китай заявляет, что придерживается оборонной ядерной политики. Пекин официально провозглашает принцип неиспользования ядерного оружия первым. Согласно этой позиции, китайский ядерный арсенал должен применяться только в ответ на ядерный удар по Китаю.

Заявление о ядерном оружии пресс-секретарь МИД Китая сделал в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова президента Финляндии Александра Стубба.

Финский лидер рассказал, что получил от главы МИД Китая Ван И заверения в том, что Пекин никогда не допустит, чтобы Россия применила ядерное оружие. Так разговор между политиками состоялся 5 июля.

Напомним, что в России раздаются призывы к применению ядерного оружия против Украины. Российский депутат Алексей Журавлев также призвал усилить удары по украинским городам и инфраструктуре, чтобы заставить Украину капитулировать.

По его словам, Москва якобы "обязана" применить ядерное оружие, если сочтет это необходимым.

Напомним, что в Бишкеке проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества, в рамках которого состоялась встреча президента Китая Си Цзиньпина и Владимира Путина.

Лидеры обсудили развитие отношений между двумя странами и ситуацию в мире. При этом тему войны России против Украины, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, лидеры затронули лишь вскользь.

В саммите также принимают участие лидеры других государств, в частности Ирана, Турции, Индии и Пакистана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, также проведет отдельную встречу с Путиным и может вновь предложить Анкару в качестве площадки для переговоров о прекращении войны в Украине.