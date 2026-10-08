Китай получил секретные детали F-35 из-за ошибки при доставке – Bloomberg

Китайские власти получили компоненты американского истребителя F-35 после того, как сотрудник американской логистической компании United Parcel Service Inc. (UPS) пропустил электронное письмо с предупреждением о запрещенном маршруте доставки. Из-за этой ошибки груз был перенаправлен через Гонконг.

Об этом пишет Bloomberg.

Как детали F-35 оказались в Китае?

Речь идет о фонаре кабины пилота и дверцах отсека вооружения F-35, покрытых материалом, поглощающим радиолокационные волны. Компоненты отправляли из Австралии в США для осмотра, возможного ремонта или утилизации.

Перевозку организовывала датская логистическая компания DSV A/S. Она предупредила UPS электронным письмом, что груз нельзя перевозить транзитом через определенные страны в соответствии с американскими Правилами международной торговли оружием (ITAR).

Изначально детали должны были попасть в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань – партнеров США в сфере обороны. Однако груз с опозданием покинул Австралию. Чтобы ускорить доставку, его перенаправили через Гонконг. Сотрудник UPS, занимавшийся отправкой, не заметил предупреждения от DSV.

По словам источника Bloomberg, письмо могло быть отправлено через другую ИТ-систему, нежели та, которой пользовались сотрудники UPS. В результате предупреждение осталось незамеченным, а груз перенаправили через Гонконг.

Что известно о последствиях?

По данным Bloomberg, китайское правительство получило эти компоненты. Однако они оказались непригодными к эксплуатации, а американская сторона не сообщила об утечке данных, касающихся всего самолета.

Инцидент уже стал поводом для расследования Конгресса США. Представители Пентагона рассказали о нем сотрудникам комитетов Палаты представителей по иностранным делам и вооруженным силам.

Объединенное программное управление F-35 при Пентагоне заявило, что ему известно о проблеме с транспортировкой непригодных к эксплуатации компонентов F-35 Lightning II.

В то же время в Пентагоне подчеркнули, что работают с американскими властями и представителями оборонной промышленности, чтобы вернуть компоненты, расследовать инцидент и принять меры, которые не допустят повторения подобной ситуации.

Напомним, ранее США уже и ограничили экспорт важных авиационных деталей в в Китай на фоне торгового противостояния с Пекином.