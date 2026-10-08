Про це пише Bloomberg.

Як деталі F-35 опинилися в Китаї?

Йдеться про ліхтар кабіни пілота та дверцята відсіку озброєння F-35, вкриті матеріалом, що поглинає радіолокаційні хвилі. Компоненти відправляли з Австралії до США для огляду, можливого ремонту або утилізації.

Перевезення організовувала данська логістична компанія DSV A/S. Вона попередила UPS електронним листом, що вантаж не можна перевозити транзитом через певні країни відповідно до американських Правил міжнародної торгівлі озброєнням (ITAR) .

Спочатку деталі мали потрапити до Сан-Франциско через Південну Корею та Тайвань – партнерів США у сфері оборони. Однак вантаж із запізненням залишив Австралію. Щоб пришвидшити доставку, його перенаправили через Гонконг. Працівник UPS, який займався відправленням, не побачив попередження від DSV.

За словами джерела Bloomberg, лист могли надіслати через іншу ІТ-систему, ніж ту, яку використовували працівники UPS. У результаті попередження залишилося непоміченим, а вантаж перенаправили через Гонконг.

Що відомо про наслідки?

За даними Bloomberg, китайський уряд отримав ці компоненти. Але вони були непридатними до експлуатації, а американська сторона не повідомляла про витік даних щодо всього літака.

Інцидент уже спричинив розслідування Конгресу США. Представники Пентагону розповіли про нього співробітникам комітетів Палати представників із закордонних справ та збройних сил.

Об'єднане програмне управління F-35 при Пентагоні заявило, що йому відомо про проблему із транспортуванням непридатних до експлуатації компонентів F-35 Lightning II.

Водночас у Пентагоні наголосили, що працюють з американськими органами влади та представниками оборонної промисловості, щоб повернути компоненти, розслідувати інцидент і запровадити заходи, які не допустять повторення подібної ситуації.

Нагадаємо, раніше США вже обмежили експорт важливих авіаційних деталей до Китаю на тлі торговельного протистояння з Пекіном.