Китай "играет мышцами": почему Трамп игнорирует серьезные сигналы из Пекина
- Китай на военном параде в Пекине продемонстрировал укрепление политических связей с Россией и Северной Кореей, что вызвало беспокойство в США.
- Политолог Владимир Фесенко считает, что США рано или поздно начнут реагировать на вызовы со стороны Китая, в частности из-за гонки вооружений и восстановления связей с союзниками.
На военном параде, который состоялся в Пекине, рядом с Си Цзиньпином присутствовали Владимир Путина и Ким Чен Ын. Это был публичный месседж Китая, адресованный Западу.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Дональд Трамп демонстрирует странное отношение к Китаю. Однако рано или поздно Вашингтону придется прибегнуть к более решительным действиям.
К теме Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и Китая
Почему Трамп демонстрирует странную реакцию на угрозы, поступающие из Китая?
Фесенко отметил, что ранее китайское руководство не приглашало северокорейского диктатора в Пекин. На этот же раз был сделан целый ряд шагов, что свидетельствуют об усилении политических связей между Китаем и Северной Кореей.
Это демонстрация именно Соединенным Штатам того, что Китай может объединить вокруг себя антизападные политические режимы, и они могут стать союзниками КНР,
– подчеркнул политолог.
В то же время Россия и Северная Корея уже являются военными союзниками, ведь северокорейцы воевали против Украины в Курской области. Китай напрямую не поддерживает войну России против Украины. Также он не имеет военного союза с Северной Кореей. С Москвой у Пекина, как заметил он, военно-техническое сотрудничество и иногда они проводят совместные военные учения.
Однако демонстрация Китаем военных мышц во время парада и присутствие Путина и Ким Чен Ына – это явный месседж американцам. Мол, видите, мы можем вокруг себя их объединить, и не только их. Это вызов Соединенным Штатам, который надо воспринимать очень серьезно. В Европе многие политики и эксперты его именно так и восприняли,
– подчеркнул он.
Что касается Дональда Трампа, то его реакция, по мнению Фесенко, очень странная и немного конспирологическая. Он даже использовал термин "заговор" против Америки, комментируя события в Пекине.
А с другой стороны он "передал поздравления" (Путину и Ким Чен Ыну. – 24 Канал). Это выглядит как поведение подростка. Он будто обижается, что против него хотят дружить и готовят заговор. А он сам хочет договариваться,
– отметил Владимир Фесенко.
Трамп мог бы, по словам политолога, также продемонстрировать западное лидерство, консолидацию вокруг себя западных стран, как это сделал Си Цзиньпин, объединяя возле себя прямых и косвенных партнеров. Вместо этого президент США выдвигает мелкие претензии европейским и другим западным странам. И это не усиливает единство западного мира.
Сейчас же мы видим эмоции, обиды вместо того, чтобы показать силу Америки, в частности, ее военную мощь. Это является проблемой,
– объяснил он.
Однако постепенно в США начинают понимать, какие вызовы готовит им Китай. Поэтому лишь вопрос времени, добавил политолог, когда они начнут на них реагировать. Это, вероятно, будет усилением гонки вооружений и восстановлением политических связей с традиционными союзниками. Украина также должна претендовать на роль союзника США, и в Вашингтоне тоже рано или поздно это поймут.
Как Трамп реагирует на демонстрацию силы Китая?
- В КНР в начале сентября состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества, а также прошел военный парад.
- На саммит ШОС в Китай впервые за много лет приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он демонстрировал дружеское общение с Путиным (накануне США ввели против Индии жесткие пошлины за то, что она закупает российские энергоносители) и Си Цзиньпином, несмотря на то, что Нью-Дели и Пекин имеют очень сложные отношения.
- В ответ на это Трамп заявил, что, вероятно, США "потеряли Индию и Россию", которые стали на сторону "глубокого, самого мрачного Китая". Он добавил, что "пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе".
- Также президент США отреагировал на военный парад в Пекине. Он предположил, что Китай, Россия и КНДР "готовят заговор" против США. При этом Трамп пожелал Си Цзиньпину и народу Китая, чтобы у них был "замечательный и незабываемый праздник". А также попросил передать "самые теплые поздравления" Владимиру Путину и Ким Чен Ыну.