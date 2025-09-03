Несмотря на санкционное давление Китай продолжает тайно предоставлять Кремлю вооруженную поддержку. В частности речь идет о важных компонентах для ударных дронов, которые Россия использует в войне против Украины.

Помощь Китая позволила Москве резко нарастить производство ударных дронов. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на материал The Telegraph.

Что известно о секретных схемах сотрудничества Китая и России?

Россия все интенсивнее применяет ударные беспилотники в войне против Украины. Только за одну ночь 28 августа Москва запустила более 600 дронов – второе по масштабам массированное воздушное нападение с начала вторжения.

Украинская разведка сообщает, что до конца года Кремль планирует изготовить до двух миллионов FPV-дронов, а также десятки тысяч дронов-камикадзе и приманок.

По данным The Telegraph, критическую роль в поддержке российского дронового производства играют китайские компании.

Обратите внимание! Только в 2023–2024 годах они напрямую поставили российским фирмам, находящихся под санкциями, деталей минимум на 47 миллионов фунтов стерлингов.

Из этой суммы более 10 миллионов фунтов получили предприятия в специальной экономической зоне "Алабуга", где налажено производство дронов Shahed/"Герань-2" по иранским чертежам.

Справочно: "Алабуга" – особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан. По состоянию на 2019 год "Алабуга" является крупнейшей особой экономической зоной такого типа в России.

Поставка включала авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, оптику, углеродное волокно и другие материалы, без которых невозможна сборка боевых аппаратов.

В общем эксперты идентифицировали 97 китайских поставщиков. Украинские военные неоднократно находили китайские компоненты в сбитых российских беспилотниках.



Сбитые российские дроны имеют китайские детали / Фото Андрей Сибига

Хотя официально Пекин заявляет о нейтралитете, на практике он позволяет своим компаниям экспортировать товары двойного назначения.

По статистике, в первой половине 2024 года в Алабуге изготовили более двух тысяч модернизированных дронов Garpiya. Также параллельно продолжается выпуск аппаратов-приманок Gerbera.

Китайский импорт стал основой для развития российской оборонной промышленности, которая после соглашения с Ираном получила технологии производства Shahed и уже не нуждается в непосредственных иранских поставок.

Теперь именно Китай является главным поставщиком двигателей, электроники и композитных материалов.

Аналитики отмечают, что сотрудничество Москвы и Пекина имеет стратегический характер, ведь обе страны заинтересованы во взаимной поддержке и не готовы допустить поражения друг друга.

Несмотря на риск вторичных санкций, Китай продолжает наращивать торговлю с Россией, которая в 2024 году достигла рекордных 210 миллиардов фунтов стерлингов.

Как Пекин и Кремль укрепляют отношения?