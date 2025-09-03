Как Китай тайно вооружает Россию: The Telegraph обнаружили поставки на более чем 62 миллиона долларов
- Официально Пекин заявляет о нейтралитете, но позволяет экспорт товаров двойного назначения, что способствует укреплению российской оборонной промышленности.
- Китайские компоненты становятся важными в частности для производства ударных дронов, которые Россия использует в войне против Украины.
Несмотря на санкционное давление Китай продолжает тайно предоставлять Кремлю вооруженную поддержку. В частности речь идет о важных компонентах для ударных дронов, которые Россия использует в войне против Украины.
Помощь Китая позволила Москве резко нарастить производство ударных дронов. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на материал The Telegraph.
Что известно о секретных схемах сотрудничества Китая и России?
Россия все интенсивнее применяет ударные беспилотники в войне против Украины. Только за одну ночь 28 августа Москва запустила более 600 дронов – второе по масштабам массированное воздушное нападение с начала вторжения.
Украинская разведка сообщает, что до конца года Кремль планирует изготовить до двух миллионов FPV-дронов, а также десятки тысяч дронов-камикадзе и приманок.
По данным The Telegraph, критическую роль в поддержке российского дронового производства играют китайские компании.
Обратите внимание! Только в 2023–2024 годах они напрямую поставили российским фирмам, находящихся под санкциями, деталей минимум на 47 миллионов фунтов стерлингов.
Из этой суммы более 10 миллионов фунтов получили предприятия в специальной экономической зоне "Алабуга", где налажено производство дронов Shahed/"Герань-2" по иранским чертежам.
Поставка включала авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, оптику, углеродное волокно и другие материалы, без которых невозможна сборка боевых аппаратов.
В общем эксперты идентифицировали 97 китайских поставщиков. Украинские военные неоднократно находили китайские компоненты в сбитых российских беспилотниках.
Сбитые российские дроны имеют китайские детали / Фото Андрей Сибига
Хотя официально Пекин заявляет о нейтралитете, на практике он позволяет своим компаниям экспортировать товары двойного назначения.
По статистике, в первой половине 2024 года в Алабуге изготовили более двух тысяч модернизированных дронов Garpiya. Также параллельно продолжается выпуск аппаратов-приманок Gerbera.
Китайский импорт стал основой для развития российской оборонной промышленности, которая после соглашения с Ираном получила технологии производства Shahed и уже не нуждается в непосредственных иранских поставок.
Теперь именно Китай является главным поставщиком двигателей, электроники и композитных материалов.
Аналитики отмечают, что сотрудничество Москвы и Пекина имеет стратегический характер, ведь обе страны заинтересованы во взаимной поддержке и не готовы допустить поражения друг друга.
Несмотря на риск вторичных санкций, Китай продолжает наращивать торговлю с Россией, которая в 2024 году достигла рекордных 210 миллиардов фунтов стерлингов.
Как Пекин и Кремль укрепляют отношения?
- В среду, 3 сентября, в Пекине прошел масштабный военный парад к 80-й годовщине победы над Японией во Второй мировой войне.
- На нем присутствовали 26 иностранных лидеров, в частности Владимир Путин и Ким Чен Ын. США раскритиковали событие, президент Дональд Трамп обвинил Китай, Россию и КНДР в сговоре против Вашингтона.
- На параде показали и новейшее вооружение КНР – от гиперзвуковых ракет до межконтинентальной ракеты DF-61. Эксперты отмечают, что Китай усиливает свое влияние, тогда как США под руководством Трампа теряют доверие как надежный партнер.
- Между тем Москва и Пекин договорились о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитной магистрали через Монголию "Союз – Восток".