Попри санкційний тиск Китай продовжує таємно надавати Кремлю збройну підтримку. Зокрема йдеться про важливі компоненти для ударних дронів, які Росія використовує у війні проти України.

Допомога Китаю дала змогу Москві різко наростити виробництво ударних дронів. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал The Telegraph.

Що відомо про секретні схеми співпраці Китаю та Росії?

Росія дедалі інтенсивніше застосовує ударні безпілотники у війні проти України. Лише за одну ніч 28 серпня Москва запустила понад 600 дронів – це другий за масштабами масований повітряний напад від початку вторгнення.

Українська розвідка повідомляє, що до кінця 2025 року Кремль планує виготовити до двох мільйонів FPV-дронів, а також десятки тисяч дронів-камікадзе та приманок.

За даними The Telegraph, критичну роль у підтримці російського дронового виробництва відіграють китайські компанії.

Зверніть увагу! Лише у 2023 – 2024 роках вони напряму поставили російським фірмам, що перебувають під санкціями, деталей щонайменше на 47 мільйонів фунтів стерлінгів.

З цієї суми понад 10 мільйонів фунтів отримали підприємства у спеціальній економічній зоні "Алабуга", де налагоджено виробництво дронів Shahed/"Герань-2" за іранськими кресленнями.

Довідково: "Алабуга" – особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. Станом на 2019 рік "Алабуга" є найбільшою особливою економічною зоною такого типу в Росії.

Постачання включало авіаційні двигуни, мікрочіпи, металеві сплави, оптику, вуглецеве волокно та інші матеріали, без яких неможливе складання бойових апаратів.

Загалом експерти ідентифікували 97 китайських постачальників. Українські військові неодноразово знаходили китайські компоненти у збитих російських безпілотниках.



Збиті російські дрони мають китайські деталі / Фото з твітеру Андрія Сибіги

Хоча офіційно Пекін заявляє про нейтралітет, на практиці він дозволяє своїм компаніям експортувати товари подвійного призначення.

За статистикою, у першій половині 2024 року в Алабузі виготовили понад дві тисячі модернізованих дронів Garpiya. Також паралельно триває випуск апаратів-приманок Gerbera.

Китайський імпорт став основою для розбудови російської оборонної промисловості, яка після угоди з Іраном отримала технології виробництва Shahed і вже не потребує безпосередніх іранських постачань.

Тепер саме Китай є головним постачальником двигунів, електроніки та композитних матеріалів.

Аналітики відзначають, що співпраця Москви та Пекіна має стратегічний характер, адже обидві країни зацікавлені у взаємній підтримці й не готові допустити поразки одна одної.

Попри ризик вторинних санкцій, Китай продовжує нарощувати торгівлю з Росією, яка у 2024 році сягнула рекордних 210 мільярдів фунтів стерлінгів.

Як Пекін та Кремль зміцнюють відносини?