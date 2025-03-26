Угроза огромная: как новая технология Китая может повлиять на весь мир

В Китае представили новое устройство, способное перерезать подводные кабели на глубине до четырех тысяч метров. Этот инструмент предназначен для работы с кабелями, которые защищены многослойной оболочкой и способны передавать 95% мировых данных.

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов в эфире 24 Канала рассказал, что китайский лидер Си Цзиньпин принял новую доктрину, согласно которой театром боевых действий является пространство гражданской инфраструктуры, а также информационное.

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Как реагирует Белый дом на вероятную угрозу со стороны Китая?

Новая доктрина, по словам Харитонова, предусматривает, что во время войны Китай будет уничтожать гражданскую инфраструктуру демократических государств в масштабах значительно больших, чем это делала Россия.

Мы это должны четко осознавать. То, что угроза от китайских кораблей, которые режут кабели – огромная, это было понятно очень давно,

– подчеркнул Харитонов.

То, что Китай развивает эти технологии – ожидаемо, потому что китайцы, по убеждению президента ОО "Либерально-демократическая лига Украины", будут заинтересованы отрезать демократии Восточной Азии, Индо-Пацифики от демократий Евроатлантики, перерезать кабели, вокруг Тайваня, Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии.

Также мы видели все эти истории с китайскими кораблями в Балтийском море, которые совместно с россиянами работали против безопасности Европейского Союза и НАТО. Они везде и делают это зло,

– озвучил Харитонов.

Угроза сегодня со стороны Китая существует, именно поэтому обсуждаются определенные инициативы, в частности в Белом доме, относительно того, чтобы в целом ограничить передвижение китайских кораблей по миру. Россия, Китай, Северная Корея, Иран, как подытожил Харитонов, довольно синхронные и они очень хорошо осведомлены о гражданской инфраструктуре демократических государств и будут ставить мировые процессы под угрозу.

Отметим, что полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм высказал мнение, что Китай готовится к войне. Он указал на то, что Си Цзиньпин накапливает запасы продовольствия, нефти и газа, увеличивает количество ядерных боеголовок. Кроме того, Китай строит большой военный командный центр.