Кит Келлог считает, что Россия уже не сможет победить в Украине. Армия оккупантов оказалась не такой мощной, как они сами себя убеждали. К тому же украинцы нанесли значительные потери военному потенциалу страны-агрессора.

Война в Украине завершилась бы скоро, если бы Россия не имела помощников. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог на конференции YES в Киеве, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне не такие сильные, как они о себе заявляют, – Келлог

Какая страна виновата, что война в Украине до сих пор продолжается?

Захватчики не имели бы ресурсов для продолжения боевых действий, если бы им не помогали Китай и Северная Корея. Тот факт, что Пхеньян предоставляет Москве своих военных, свидетельствует о том, что Россия не в хорошей позиции.

Весомой в поддержке российской агрессии является роль Пекина. Сейчас КНР экономически и военно преобладает над Россией.

Кит Келлог отметил, что война быстро закончится, если Китай полностью прекратит помогать Москве.

Если бы Китай полностью перерезал свою помощь России, эта война уже завтра бы завершилась,

– заявил спецпредставитель Трампа.

Обратите внимание! С 16 сентября США введут экспортные ограничения против ряда компаний из России, Китая, Индии, Турции и других стран. Отмечается, что эти компании осуществляли поставки для нужд военно-промышленного комплекса России, а также экспортировали в нее американскую продукцию без необходимого разрешения.

Как Трамп хочет заставить Россию остановить войну?