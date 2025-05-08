КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японии: в стране прокомментировали ситуацию

В Вооруженных силах Южной Кореи сообщили о зафиксированном запуске нескольких баллистических ракет малой дальности со стороны Северной Кореи в направлении Восточного моря. Войска усилили наблюдение за КНДР.

В Японии заявили, что угрозы для их страны нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

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КНДР запустила ракеты в Японское море

В Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея уточнили, что вероятным местом старта стала прибрежная зона вокруг города Вонсан в КНДР. Ракеты запустили в Восточное (Японское) море.

"Наши военные усилили наблюдение за дополнительным запуском и сохраняют состояние полной готовности, одновременно тесно обмениваясь информацией о северных баллистических ракетах с Соединенными Штатами и Японией", – отметили в ведомстве для журналистов.

Между тем японское правительство, по сообщению телеканала NHK, заверило, что этот инцидент не создает непосредственной угрозы для территории Японии.

Напомним, в Северной Корее представили новый многоцелевой эсминец водоизмещением 5000 тонн. Его построили всего за 400 дней.

Во время своего выступления Ким Чен Ын подчеркнул, что эсминец предназначен для работы с различными системами вооружения, в частности противовоздушным и противокорабельным оружием, а также баллистическими и крылатыми ракетами, способными нести ядерные заряды