Ким Чен Ын пообещал безоговорочно поддерживать Россию в войне с Украиной

Сергей Лавров посетил КНДР в субботу, 12 июля, и встретился с Ким Чен Ыном, передав ему "горячий привет" от Владимира Путина. Северокорейский диктатор пообещал безусловно поддерживать российскую "СВО".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.

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Что Ким Чен Ын пообещал Лаврову?

В субботу, 12 июля, так называемый министр иностранных дел России Лавров посетил КНДР, его приняли в курортном городе Вонсан.

По итогам переговоров подписан План обменов МИД между Россией и КНДР на 2026 – 2027 годы. Главы ведомств обсудили вопросы развития двусторонних отношений, в частности график будущих политических контактов и перспективы дальнейшего взаимодействия в практических областях.

Ким Чен Ын еще раз подтвердил, что КНДР готова безусловно поддержать все меры, которые будет принимать российское руководство с целью искоренения первопричины украинского кризиса, в соответствии с духом межгосударственного договора между КНДР и Россией – как сейчас, так и в будущем,

– говорится в сообщении KCNA.

В свою очередь, российские СМИ сообщили, что Сергей Лавров поблагодарил северокорейского диктатора за поддержку так называемой "СВО". Он выразил благодарность КНДР за "участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области".