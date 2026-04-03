КНДР сравняла с землей села возле главного ракетного полигона: что задумал Ким Чен Ын

В КНДР могли разрушить несколько населенных пунктов возле одного из главных полигонов, предназначенных для запуска ракет и спутников. Возможно, власти собрались расширять инфраструктуру.

Это усиливает беспокойство относительно безопасности в регионе, в частности из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет Bloomberg.

К чему готовится Северная Корея?

Аналитики 38 North узнали, что в марте снесли две деревни с сотнями зданий на западном побережье КНДР. Местность расположена вблизи станции запуска спутников Сохэ, также известного как Тончхан-ри.

Это связывают с планами развития космической программы Северной Кореи. В ближайшие 5 лет страна хочет развивать спутники и противоспутниковые технологии.

В КНДР снесли два села / Фото 38 North

Северная Корея представила свою новую стратегию развития в феврале – документ охватывает период до 2030 года и предусматривает, в частности, запуск дополнительных разведывательных спутников на орбиту. Появление этого отчета совпало с сообщением КНДР об испытании нового твердотопливного двигателя, который должен усилить возможности стратегического удара. Страна активно развивает ядерную и ракетную программы, а ее лидер Ким Чен Ын все больше сближается с Россией на фоне войны против Украины,

– пишет издание.

И хотя официально место проведения испытаний не афишировали, но предполагают, что это может быть именно на полигоне Сохе. На это также намекают снимки, опубликованные государственными СМИ.

Напомним, что сам двигатель, как утверждается, мощнее предыдущего примерно на 20%. Поэтому он может предназначаться для межконтинентальной баллистики. Его максимальная тяга составляет 2 500 килотонн, тогда как в сентябре этот показатель оценивали примерно в 1 970 килотонн.

В Bloomberg также отметили, что ситуация на Ближнем Востоке и затяжной конфликт вызывает беспокойство относительно возможной переброски военных ресурсов США из Азии.

В Южной Корее тоже подтвердили, что Штаты могут перебросить часть систем ПВО на Ближний Восток. Так уже произошло, в частности, с несколькими пусковыми установками THAAD.

