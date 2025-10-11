В Северной Корее 10 октября провели масштабный военный парад по случаю 80-летия правящей Трудовой партии. На нем представили последние образцы современного вооружения: новейшие ракетные комплексы, танки и самоходные артиллерийские установки крупного калибра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.

Какое оружие продемонстрировали на параде в КНДР?

В параде участвовали подразделения, которые воевали на стороне России против Украины в Курской области. Также на действо прибыл премьер Китая Ли Цян, приспешник Путина Дмитрий Медведев, генеральный секретарь Компартии и верховный лидер Вьетнама То Лам и ряд представителей руководства других азиатских стран.

В своей речи диктатор заявил о "безошибочном пути партии" и пообещал построить "социалистический рай".

Впервые на этом параде Ким Чен Ын решил похвастаться комплексами гиперзвуковых баллистических ракет средней дальности и ракетами с гиперзвуковой планирующей боевой частью.

Публике продемонстрировали межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Хвасон-20". Их называют самым мощным стратегическим комплексом ядерных сил КНДР. KCNA пишет, что на этих ракетах "радость зрителей достигла пика". Кроме того, Пхеньян утверждает, что якобы сможет "Хвасонами" поражать любую точку материковой части США.

Также северокорейцы на своем параде показали новые боевые танки "Чхонма-20" и единственные в мире 600-мм реактивные системы залпового огня.

