На фоне учений США и Южной Кореи: КНДР запустила первые баллистические ракеты, – Bloomberg

КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет у западного побережья страны. Северная Корея не проявляет никаких признаков отказа от ракетных испытаний после возвращения Дональда Трампа в президентское кресло.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Это произошло именно после начала ежегодных совместных учений США и Южной Кореи, направленных на поддержку навыков совместного командования.

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Что известно о пусках ракет КНДР

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что из провинции Хванхэ, что на западе Северной Кореи, запустили две ракеты в сторону Желтого моря. По данным Yonhap News, ракеты, вероятнее всего, были баллистическими ракетами ближнего действия.

Первый запуск баллистических ракет после инаугурации Трампа произошел всего через несколько часов после того, как Северная Корея выразила возмущение совместными ежегодными военными учениями США и Южной Кореи, которые начались в понедельник, 10 марта.

Южнокорейские военные заявили, что мониторят ситуацию и поддерживают готовность в тесном сотрудничестве с США. Учения США и Южной Кореи продлятся по меньшей мере до 20 марта на фоне углубления военного сотрудничества Северной Кореи с Россией.

Согласно обнародованной информации, вышеупомянутые совместные учения являются первыми с момента возвращения президент США Дональда Трампа в Белый дом, и они происходят в то время, когда Северная Корея угрожает усилить ядерные возможности.

В феврале Пхеньян уже запускал серию ракет. Еще 6 января КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности, назвав это испытанием новой гиперзвуковой ракеты, которая якобы должна была бы держать соперников в Тихоокеанском регионе под контролем.

Уже 26 февраля северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском стратегической крылатой ракеты.

Журналисты напоминают, что во время своего первого срока Дональд Трамп объявил о прекращении или сокращении некоторых крупных военных учений США и Южной Кореи после начала личных переговоров с диктатором Ким Чен Ыном.

По данным издания, несмотря на то, что эти обсуждения в конце концов провалились, он продемонстрировал готовность возобновить переговоры во время своего второго срока. Ким через несколько дней после инаугурации Трампа заявил, что конфронтация "неизбежна".