"Асимметричный ад": Тайваню советуют подражать Украине и противодействовать флоту КНР беспилотниками
- Тайваню рекомендуют создать "асимметричный адский ландшафт" для обороны от КНР, используя тысячи дронов.
- Тайвань сталкивается с проблемой отсутствия промышленной базы для массового производства дронов.
Тайваню советуют готовиться к возможному конфликту с КНР, используя "асимметричный адский ландшафт". Однако страна сталкивается с рядом проблем.
Тайвань вряд ли сможет выдержать войну с КНР. Об этом пишет Defense Express.
Что стоит делать Тайваню, чтобы выстоять против КНР?
В своем отчете аналитический центр Center for a New American Security (CNAS) предлагает концепцию так называемого "асимметричного адского ландшафта". Идея заключается в массированном использовании тысяч беспилотников в сочетании с традиционными видами вооружения. Такой подход должен усложнить Китаю пересечение Тайваньского пролива и проведение десантной операции, нанося максимально возможные потери еще на этапе продвижения войск.
Впрочем, как отмечает Breaking Defense, Тайвань сталкивается с рядом трудностей в формировании подобного асимметричного преимущества. Среди главных проблем – ограниченные производственные мощности для серийного выпуска дронов, а также организационные недостатки в вооруженных силах.
Заметьте! Тайвань только в прошлом году серьезно взялся за развитие собственных морских дронов, хотя первый прототип представили еще в 2023 году. После этого несколько лет наблюдалось затишье в этом направлении. В августе прошлого года Тайвань заказал 1320 морских дронов Kuai Chi с планом поставки на пять лет. Если конфликт с КНР начнется раньше, страна рискует не иметь достаточного количества средств для асимметричного ответа на вторжение.
По оценке Defense Express, морские беспилотники не могут рассматриваться как универсальное средство защиты Тайваня в возможной войне с Китаем. В отличие от Украины, которой удалось достичь эффекта неожиданности в противостоянии с Черноморским флотом России, Тайвань вряд ли сможет повторить подобный сценарий.
Китайские военные, вероятно, будут подготовлены к атакам роев как морских, так и воздушных дронов на разных уровнях обороны, имея современные системы противодействия и противокорабельные средства.
Поэтому, хотя дроны могут стать одним из элементов асимметричной обороны и помочь истощить запасы ракет и снизить эффективность атак китайского флота, сами по себе они не гарантируют стратегического преимущества, и Тайваню придется сочетать их с ракетными системами, противокорабельным оружием и другими элементами комплексной обороны.
Размещение тайваньских систем M142 HIMARS с ракетами ATACMS на островах, расположенных вплотную к материковому Китаю, позволяет наносить удары по портам, военным базам, аэродромам и ракетным объектам противника.
В то же время такое близкое расположение создает серьезные риски для самих систем. Для осуществления пуска HIMARS придется выехать из бункеров и туннелей, что делает их легко уязвимыми для ударов китайских средств ПВО или беспилотников.
Генерал-майор в отставке Мик Райан отмечает, что Китай активно следит за войной в Украине и поддерживает Россию, поставляя комплектующие для ракет, дроны и энергоресурсы. Украина и Тайвань, по его мнению, являются соседями авторитарных режимов и символами демократии, что делает их стратегически важными для глобальной безопасности. Пекин изучает украинское сопротивление, готовясь к возможному конфликту с Тайванем, и одновременно выступает посредником для Москвы в войне против Украины.