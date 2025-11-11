F-16 в небе, "Гарпуны" на море, танки на суше: что 9 западных коалиций дали Украине в войне с Россией
- После начала вторжения России было создано 9 коалиций возможностей для поддержки обороноспособности Украины, охватывающих сферы авиации, морских возможностей, ПВО, артиллерии, бронетехники, дронов, радиоэлектронной борьбы, IT и разминирования.
- Эти коалиции привлекают международную военную помощь, включая поставки техники, подготовку персонала и развитие оборонных возможностей, при участии многих государств-партнеров, таких, как США, Великобритания, Франция, Германия и другие.
- 1Что известно о 9 коалициях возможностей для поддержки Украины?
- 2Коалиция авиационных возможностей
- 3Коалиция морских возможностей
- 4Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО)
- 5Коалиция артиллерии
- 6Коалиция бронетанковой техники и маневренности
- 7Коалиция дронов
- 8Коалиция по радиоэлектронной борьбе (РЭБ)
- 9ІТ-коалиция
- 10Коалиция возможностей по разминированию Украины
После начала полномасштабного вторжения России государства-партнеры Украины значительно укрепили поддержку украинской обороноспособности. Одним из путей наращивания оборонного потенциала Украины стало создание коллективных механизмов с участием разных стран, которые сфокусированы на предоставлении Украине эффективной помощи в соответствии с конкретными потребностями Сил обороны и украинского общества.
К ключевым международным инициативам относятся 9 коалиций возможностей, образованных в рамках деятельности Контактной группы по вопросам обороны Украины, "датская модель", "чешская инициатива", Таллиннский механизм, Коалиция государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии и Международная коалиция за возвращение украинских детей. Подробнее о 9 коалициях читайте в первой части материала 24 Канала.
Над материалом работали Плешакова Анастасия, Кравец Виктория, Шульга Ольга, Герман Ольга, Овчаренко Анастасия, Чернявская Дарья.
Что известно о 9 коалициях возможностей для поддержки Украины?
В рамках деятельности Контактной группы по вопросам обороны Украины с 2023 года было создано 9 коалиций возможностей, которые способствуют увеличению и систематизации международной военной помощи Силам обороны Украины, в частности в военной технике, вооружении и подготовке личного состава.
В соответствии с потребностями ВСУ, коалиции распределены по 9 направлениям:
- Коалиция авиационных возможностей,
- Коалиция морских возможностей,
- Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО),
- Коалиция артиллерии,
- Коалиция бронетанковой техники и маневренности,
- Коалиция дронов,
- Коалиция по радиоэлектронной борьбе (РЭБ),
- IT-коалиция,
- Коалиция по разминированию.
Коалиция авиационных возможностей
Коалиция создана в мае 2023 года с целью обеспечения Украины современной авиацией западного образца, а также подготовки украинских пилотов, механиков и инженеров для обслуживания этих самолетов. Долгосрочной целью деятельности Коалиции является обеспечение совместимости украинской авиации с авиацией НАТО.
По состоянию на конец января 2025 года Коалиция насчитывала 14 участников (Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Франция, Чехия, Швеция) во главе с государствами-лидерами (США, Дания и Нидерланды).
В рамках деятельности Коалиции Украина уже получила истребители F-16 от Дании, Нидерландов и Норвегии, а также истребители Mirage 2000 от Франции.
Кроме этого, анонсировано предоставление Воздушным силам ВСУ двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 от Швеции и истребителей F-16 от Бельгии. Другим важным направлением поддержки Воздушных сил ВСУ в рамках Коалиции является деятельность учебных центров на территории государств-участников, которые благодаря опытным инструкторам, учебным самолетам и современным тренажерам обеспечивают подготовку пилотов и инженерно-технического состава для обслуживания предоставленных самолетов.
Коалиция морских возможностей
Коалиция, создана в декабре 2023 года по инициативе Великобритании, Норвегии и Украины для усиления возможностей Украины на море и реках, обеспечения свободы гражданского судоходства, сдерживания любой агрессии с морского направления, защиты портов и морских коммуникаций, а также развития Военно-Морских Сил ВСУ.
В состав Коалиции, кроме Украины, входят 18 государств, среди которых: Великобритания, Норвегия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Испания, Италия, Нидерланды, Германия, США, Франция, Швеция, Португалия, Польша, Румыния и Турция.
Некоторые государства, в частности Канада, Исландия и Финляндия, оказывают помощь для наращивания военно-морских возможностей Украины, но официально еще не присоединились к Коалиции.
Приоритетами деятельности Коалиции определены наращивание ударных возможностей Украины, необходимых для нанесения поражения наиболее эффективным силам противника на море, защита портов и создание "морского коридора" для безопасного морского экспорта.
- Так, в рамках деятельности Коалиции Великобритания в 2023 году передала Украине два корабля-миноискателя "Чернигов" и "Черкассы".
- А в июне 2025 года министр обороны Нидерландов сообщил о передаче Украине совместно с Бельгией двух тральщиков-искателей мин класса Alkmaar.
- В октябре 2025 года ВМС Украины получили от Нидерландов еще один противоминный корабль типа Alkmaar.
Дополнительно страны-участницы Коалиции обеспечили Украину береговыми противокорабельными ракетными комплексами и ракетами "Гарпун" к ним, по меньшей мере более 70 боевыми катерами, в частности катерами СВ90, а также десятками морских роботизированных комплексов различного назначения.
Поскольку дорожная карта Коалиции сформирована на период до 2035 года, до этого времени государства-участники будут продолжать предоставлять Украине корабли и катера, морское ударное вооружение, средства наблюдения и разведки, противоминные системы и другие приоритетные средства для поддержки морских возможностей Украины.
Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО)
Коалиция создана в феврале 2024 года с целью скоординированной поддержки Украины в обеспечении актуальных потребностей ПВО и ПРО.
Коалицию возглавляют Германия и Франция, а среди других государств-участников – США, Бельгия, Дания, Великобритания, Греция, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словения, Испания и Турция.
Тремя приоритетными направлениями деятельности Коалиции является развитие интегрированной, взаимосовместимой с НАТО системы ПВО и ПРО Украины, предоставление Украине систем ПВО и боеприпасов, обучение украинских военнослужащих для применения предоставленных систем.
За время работы Коалиции Украина уже получила от партнеров системы ППО PATRIOT, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T, HAWK, CROTALE и соответствующие зенитные управляемые ракеты к этим системам. Как солидер Коалиции, Германия весной 2024 года дополнительно начала инициативу "Немедленные действия по противовоздушной обороне Украины", чтобы ускорить сбор средств и закупку средств ПВО для Украины.
- Только за месяц своей деятельности эта инициатива смогла привлечь почти 1 миллиард евро от стран-партнеров на закупку ПВО для Украины.
- В июне 2025 года министр обороны Германии объявил о перезапуске этой программы для поисков на мировом рынке комплексов ПВО, систем РЭБ и средств противодействия дронам для Украины.
Коалиция артиллерии
Коалиция создана в январе 2024 года по инициативе Франции и Украины для усиления ВСУ артиллерийскими системами и общего улучшения оборонных возможностей. Основными направлениями работы в рамках Коалиции является поставка систем, а именно:
- артиллерийских, ракетных, залпового огня (РСЗО);
- средств поражения, то есть ракет и снарядов;
- подготовка личного состава;
- предоставление средств артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы.
В Коалицию в целом входит 14 государств-участников: Франция и США как солидеры, а также Бельгия, Великобритания, Чехия, Дания, Финляндия, Германия, Греция, Литва, Люксембург, Польша, Испания и Турция.
По данным Министерства обороны Украины, в рамках работы Коалиции было передано немало западных артиллерийских установок, а именно М777, М102, М109, САУ Caesar, САУ Krab, САУ Zuzana, САУ Archer, САУ Dita, PzH-2000.
Для системного производства и поставки Украине 155-мм артиллерийских снарядов Чехия как участница Коалиции в феврале 2024 года также создала "чешскую инициативу" – программу по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Чехия смогла перевыполнить этот план, ведь по состоянию на август 2025 года она совместно с другими странами-участницами инициативы уже передала Украине более 1 миллиона артиллерийских снарядов.
Коалиция бронетанковой техники и маневренности
Коалиция создана в марте 2024 года по инициативе Польши для усиления бронетанкового парка Сил обороны Украины, обеспечения подготовки украинских военнослужащих и надлежащего обслуживания предоставленной бронетехники.
- Коалицию возглавляют Польша, Германия и Италия, а другими странами-участницами стали США, Великобритания, Канада, Чехия, Греция, Португалия, Турция, Швеция, Франция, Испания и Финляндия.
- Деятельность Коалиции сосредоточена на четырех рабочих группах, отвечающих за поставки бронетехники и боеприпасов, техническое обслуживание и ремонт, подготовку экипажей и технического персонала, а также налаживание тактики, доктрины и внедрение опыта.
Украина уже получила широкий спектр бронетехники от государств-участников Коалиции, в частности танки Leopard-1 и Leopard-2, ABRAMS, Challenger, AMX-10, а также боевые машины YPR-765, M113, CVR(T), Pbv-302, LAV, M2A2 Bradley, Marder 1A3, M1126 Stryker, БТР M1117 и BOV-VP.
Финансирование Коалиции осуществляется через общие механизмы военной помощи, среди которых прямые взносы государств-участников, закупки в оборонной промышленности, деятельность Международного фонда для Украины (IFU), а также средства Европейского фонда мира (EPF), что пополняется доходами от замороженных российских активов, часть которых направляется непосредственно на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса.
Коалиция дронов
Инициатива по поставке Украине беспилотников и развитию оборонной промышленности Украины и государств-партнеров ради технологического превосходства над врагом. Создание Коалиции было объявлено в феврале 2024 года на 19-й встрече формата "Рамштайн" по инициативе Латвии и Украины.
К этому коллективному механизму в целом присоединилось уже 20 стран-участниц: Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Швеция, Бельгия, Турция, а также Латвия и Великобритания как лидеры этой Коалиции.
- За первый год деятельности – до февраля 2025 года – Коалиция аккумулировала 1,8 миллиарда евро на закупку и поставку дронов для Украины.
- А в течение 2025 года государства-участники должны выделить 2,75 миллиарда евро на централизованные закупки дронов и национальные механизмы поддержки Украины.
- Кроме этого, в рамках Коалиции действует Совместный фонд, возглавляемый Великобританией, целью которого является проведение тендеров для поиска инновационных решений в области БПЛА.
По состоянию на июль 2025 года страны-участницы Коалиции направили более 180 миллионов евро в этот Общий фонд. Всего за время деятельности Коалиции было проведено уже три международных тендера, на которых отобрали компании для производства дронов-перехватчиков, FPV-дронов, а также мультироторных разведывательных дронов (ISR) тактического уровня. Важным аспектом является то, что украинские оборонные производители тоже участвуют в тендерах и получают заказы на производство дронов через этот механизм.
Коалиция по радиоэлектронной борьбе (РЭБ)
Коалиция создана в апреле 2025 года по инициативе Украины, Германии и еще 8 государств-партнеров Украины с целью укрепления возможностей радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной защиты подразделений Сил обороны.
По состоянию на июнь 2025 года странами-участницами Коалиции стало уже 15 государств: кроме Германии как лидера Коалиции, к инициативе присоединились Украина, Чехия, Дания, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония.
Главная деятельность механизма сейчас сфокусирована на четырех направлениях:
- налаживание безопасной коммуникации подразделений ВСУ,
- получение данных о противнике и ведение радиоэлектронной разведки,
- защита от вражеских дронов,
- а также укрепление эффективности украинских систем вооружения благодаря РЭБ.
ІТ-коалиция
Одна из двух невоенных коалиций возможностей, основана в сентябре 2023 года в рамках формата "Рамштайн" и направлена на поддержку ВСУ и Министерства обороны Украины в сферах связи, IT и кибербезопасности.
Коалиция объединяет 18 стран-участниц: Эстонию и Люксембург как солидеров, а также Бельгию, Данию, Ирландию, Исландию, Испанию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Нидерланды, Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Японию и Украину.
Коалиция работает через механизм совместного финансирования: страны-партнеры осуществляют взносы, а Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) координирует закупки и поставки техники. Такой формат гарантирует прозрачность, эффективность и быстрое реагирование на потребности Сил обороны Украины в сферах связи и технологий.
- С момента основания до октября 2025 года ІТ-коалиция привлекла 1,2 миллиарда евро помощи в финансовой и материальной формах для развития технологических возможностей ВСУ.
- Только в 2025 году в рамках Коалиции Украина получила пять поставок техники: в январе – на 3,3 миллиона евро, в феврале – на 7,5 миллиона евро, в апреле – на 2 миллиона евро, а в июле-августе – еще на 10 миллионов евро.
В рамках этих поставок оборудования партнеры обеспечили ВСУ сотнями зарядных станций, маршрутизаторов и мониторов, тысячами точек доступа, средств связи и ноутбуков для системы "Оберег", оборудованием для центров обработки данных Минобороны и ВСУ и другой техникой.
Недавно вклад в развитие Коалиции сделали Эстония, Швеция, Дания и Финляндия путем поставки украинским подразделениям телекоммуникационных комплектов тактического уровня и средств спутниковой и мобильной связи, а Германия укрепила развитие систем радиосвязи и цифровых проектов.
Коалиция возможностей по разминированию Украины
Вторая невоенная коалиция возможностей, кроме IT-коалиции, которая создана в феврале 2024 года в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины с целью объединения ресурсов государств-партнеров для очистки украинских территорий от мин и взрывоопасных остатков войны, а также для подготовки саперов, способных работать по стандартам НАТО.
В состав Коалиции входят 23 страны, среди которых Литва и Исландия как солидеры, а также Украина, Бельгия, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Молдова, Германия, Польша, Словакия, Венгрия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Япония Литва и Исландия как государства-солидеры Коалиции координируют ее работу, обеспечивают сбор средств и закупку оборудования через Центральное агентство по управлению проектами Литвы (CPMA).
- С февраля 2024 года по апрель 2025 года Коалиция во главе с Исландией и Литвой аккумулировала более 50 миллионов евро на разминирование, а также передала Украине 200 единиц специализированной автомобильной техники для разминирования, 100 комплексов для преодоления минно-взрывных заграждений, 41 бронированную машину и 330 миноискателей.
- Дополнительно более 4000 украинских специалистов из инженерных подразделений ВСУ и Государственной специальной службы транспорта прошли специализированную подготовку по стандартам НАТО и IMAS на территории стран-участниц Коалиции.
По состоянию на 28 июня 2025 года в рамках Коалиции только в 2025 году было привлечено финансирование в размере 93 миллионов евро. До конца 2025 года общий вклад стран-участниц должен составить уже 130 миллионов евро. На 2026 год в рамках Коалиции запланировано выделение не менее 165 миллионов евро для приобретения машин механизированного разминирования, противоминных тральщиков, взрывозащитных костюмов саперов, систем ночного видения, дистанционных систем разминирования, металлоискателей и современного антидронового оборудования.
Параллельно партнеры разрабатывают новые учебные программы по стандартам НАТО и операционный план для дальнейшего укрепления украинских противоминных возможностей.
В целом долгосрочный план развития потенциала Украины по разминированию до 2034 года предусматривает выделение Украине 700 миллионов евро от стран-участниц Коалиции для закупки необходимых материально-технических средств для разминирования.
Часті питання
Какие международные коалиции были созданы для поддержки обороноспособности Украины?
С момента полномасштабного вторжения России было создано 9 коалиций возможностей, которые включают авиационную, морскую, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийскую, бронетанковую, дроновую, радиоэлектронной борьбы, IT и коалицию по разминированию.
Какие страны являются участниками коалиции авиационных возможностей для Украины?
По состоянию на конец января 2025 года коалиция авиационных возможностей насчитывала 14 участников, среди которых Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Франция, Чехия, Швеция, а во главе с США, Данией и Нидерландами.
Какова цель коалиции по разминированию Украины?
Коалиция по разминированию Украины создана для объединения ресурсов государств-партнеров для очистки украинских территорий от мин и взрывоопасных остатков войны, а также для подготовки саперов по стандартам НАТО.
Какую роль играет ІТ-коалиция в поддержке Украины?
ИТ-коалиция, основанная в сентябре 2023 года, направлена на поддержку ВСУ и Министерства обороны Украины в сферах связи, IT и кибербезопасности. Она объединяет 18 стран-участниц и работает через механизм совместного финансирования, который обеспечивает прозрачность, эффективность и быстрое реагирование на потребности Сил обороны Украины в сферах связи и технологий. До октября 2025 года ИТ-коалиция привлекла 1,2 миллиарда евро помощи в финансовой и материальной формах для развития технологических возможностей ВСУ.
Какие ключевые направления деятельности Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО)?
Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) сосредоточена на трех приоритетных направлениях: развитие интегрированной, взаимосовместимой с НАТО системы ПВО и ПРО Украины, предоставление Украине систем ПВО и боеприпасов, а также обучение украинских военнослужащих для применения предоставленных систем.
Какие государства являются участниками Коалиции морских возможностей для Украины?
В состав Коалиции морских возможностей входят 18 государств, включая Великобританию, Норвегию, Бельгию, Болгарию, Грецию, Данию, Эстонию, Испанию, Италию, Нидерланды, Германию, США, Францию, Швецию, Португалию, Польшу, Румынию и Турцию. Некоторые государства, такие как Канада, Исландия и Финляндия, также оказывают помощь, но официально еще не присоединились к Коалиции.