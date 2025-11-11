F-16 в небе, "Гарпуны" на море, танки на суше: что 9 западных коалиций дали Украине в войне с Россией

После начала полномасштабного вторжения России государства-партнеры Украины значительно укрепили поддержку украинской обороноспособности. Одним из путей наращивания оборонного потенциала Украины стало создание коллективных механизмов с участием разных стран, которые сфокусированы на предоставлении Украине эффективной помощи в соответствии с конкретными потребностями Сил обороны и украинского общества.

К ключевым международным инициативам относятся 9 коалиций возможностей, образованных в рамках деятельности Контактной группы по вопросам обороны Украины, "датская модель", "чешская инициатива", Таллиннский механизм, Коалиция государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии и Международная коалиция за возвращение украинских детей. Подробнее о 9 коалициях читайте в первой части материала 24 Канала.

Что известно о 9 коалициях возможностей для поддержки Украины?

В рамках деятельности Контактной группы по вопросам обороны Украины с 2023 года было создано 9 коалиций возможностей, которые способствуют увеличению и систематизации международной военной помощи Силам обороны Украины, в частности в военной технике, вооружении и подготовке личного состава.

В соответствии с потребностями ВСУ, коалиции распределены по 9 направлениям:

Коалиция авиационных возможностей,

Коалиция морских возможностей,

Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО),

Коалиция артиллерии,

Коалиция бронетанковой техники и маневренности,

Коалиция дронов,

Коалиция по радиоэлектронной борьбе (РЭБ),

IT-коалиция,

Коалиция по разминированию.

Коалиция авиационных возможностей

Коалиция создана в мае 2023 года с целью обеспечения Украины современной авиацией западного образца, а также подготовки украинских пилотов, механиков и инженеров для обслуживания этих самолетов. Долгосрочной целью деятельности Коалиции является обеспечение совместимости украинской авиации с авиацией НАТО.

По состоянию на конец января 2025 года Коалиция насчитывала 14 участников (Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Франция, Чехия, Швеция) во главе с государствами-лидерами (США, Дания и Нидерланды).



В рамках деятельности Коалиции Украина уже получила истребители F-16 от Дании, Нидерландов и Норвегии, а также истребители Mirage 2000 от Франции.

Кроме этого, анонсировано предоставление Воздушным силам ВСУ двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 от Швеции и истребителей F-16 от Бельгии. Другим важным направлением поддержки Воздушных сил ВСУ в рамках Коалиции является деятельность учебных центров на территории государств-участников, которые благодаря опытным инструкторам, учебным самолетам и современным тренажерам обеспечивают подготовку пилотов и инженерно-технического состава для обслуживания предоставленных самолетов.

Коалиция морских возможностей

Коалиция, создана в декабре 2023 года по инициативе Великобритании, Норвегии и Украины для усиления возможностей Украины на море и реках, обеспечения свободы гражданского судоходства, сдерживания любой агрессии с морского направления, защиты портов и морских коммуникаций, а также развития Военно-Морских Сил ВСУ.

В состав Коалиции, кроме Украины, входят 18 государств, среди которых: Великобритания, Норвегия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Испания, Италия, Нидерланды, Германия, США, Франция, Швеция, Португалия, Польша, Румыния и Турция.



Некоторые государства, в частности Канада, Исландия и Финляндия, оказывают помощь для наращивания военно-морских возможностей Украины, но официально еще не присоединились к Коалиции.

Приоритетами деятельности Коалиции определены наращивание ударных возможностей Украины, необходимых для нанесения поражения наиболее эффективным силам противника на море, защита портов и создание "морского коридора" для безопасного морского экспорта.

Так, в рамках деятельности Коалиции Великобритания в 2023 году передала Украине два корабля-миноискателя "Чернигов" и "Черкассы".

А в июне 2025 года министр обороны Нидерландов сообщил о передаче Украине совместно с Бельгией двух тральщиков-искателей мин класса Alkmaar.

В октябре 2025 года ВМС Украины получили от Нидерландов еще один противоминный корабль типа Alkmaar.

Дополнительно страны-участницы Коалиции обеспечили Украину береговыми противокорабельными ракетными комплексами и ракетами "Гарпун" к ним, по меньшей мере более 70 боевыми катерами, в частности катерами СВ90, а также десятками морских роботизированных комплексов различного назначения.

Поскольку дорожная карта Коалиции сформирована на период до 2035 года, до этого времени государства-участники будут продолжать предоставлять Украине корабли и катера, морское ударное вооружение, средства наблюдения и разведки, противоминные системы и другие приоритетные средства для поддержки морских возможностей Украины.

Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО)

Коалиция создана в феврале 2024 года с целью скоординированной поддержки Украины в обеспечении актуальных потребностей ПВО и ПРО.

Коалицию возглавляют Германия и Франция, а среди других государств-участников – США, Бельгия, Дания, Великобритания, Греция, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словения, Испания и Турция.



Тремя приоритетными направлениями деятельности Коалиции является развитие интегрированной, взаимосовместимой с НАТО системы ПВО и ПРО Украины, предоставление Украине систем ПВО и боеприпасов, обучение украинских военнослужащих для применения предоставленных систем.

За время работы Коалиции Украина уже получила от партнеров системы ППО PATRIOT, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T, HAWK, CROTALE и соответствующие зенитные управляемые ракеты к этим системам. Как солидер Коалиции, Германия весной 2024 года дополнительно начала инициативу "Немедленные действия по противовоздушной обороне Украины", чтобы ускорить сбор средств и закупку средств ПВО для Украины.

Только за месяц своей деятельности эта инициатива смогла привлечь почти 1 миллиард евро от стран-партнеров на закупку ПВО для Украины.

В июне 2025 года министр обороны Германии объявил о перезапуске этой программы для поисков на мировом рынке комплексов ПВО, систем РЭБ и средств противодействия дронам для Украины.

Коалиция артиллерии

Коалиция создана в январе 2024 года по инициативе Франции и Украины для усиления ВСУ артиллерийскими системами и общего улучшения оборонных возможностей. Основными направлениями работы в рамках Коалиции является поставка систем, а именно:

артиллерийских, ракетных, залпового огня (РСЗО);

средств поражения, то есть ракет и снарядов;

подготовка личного состава;

предоставление средств артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы.

В Коалицию в целом входит 14 государств-участников: Франция и США как солидеры, а также Бельгия, Великобритания, Чехия, Дания, Финляндия, Германия, Греция, Литва, Люксембург, Польша, Испания и Турция.

По данным Министерства обороны Украины, в рамках работы Коалиции было передано немало западных артиллерийских установок, а именно М777, М102, М109, САУ Caesar, САУ Krab, САУ Zuzana, САУ Archer, САУ Dita, PzH-2000.



Для системного производства и поставки Украине 155-мм артиллерийских снарядов Чехия как участница Коалиции в феврале 2024 года также создала "чешскую инициативу" – программу по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Чехия смогла перевыполнить этот план, ведь по состоянию на август 2025 года она совместно с другими странами-участницами инициативы уже передала Украине более 1 миллиона артиллерийских снарядов.

Коалиция бронетанковой техники и маневренности

Коалиция создана в марте 2024 года по инициативе Польши для усиления бронетанкового парка Сил обороны Украины, обеспечения подготовки украинских военнослужащих и надлежащего обслуживания предоставленной бронетехники.

Коалицию возглавляют Польша, Германия и Италия, а другими странами-участницами стали США, Великобритания, Канада, Чехия, Греция, Португалия, Турция, Швеция, Франция, Испания и Финляндия.

Деятельность Коалиции сосредоточена на четырех рабочих группах, отвечающих за поставки бронетехники и боеприпасов, техническое обслуживание и ремонт, подготовку экипажей и технического персонала, а также налаживание тактики, доктрины и внедрение опыта.

Украина уже получила широкий спектр бронетехники от государств-участников Коалиции, в частности танки Leopard-1 и Leopard-2, ABRAMS, Challenger, AMX-10, а также боевые машины YPR-765, M113, CVR(T), Pbv-302, LAV, M2A2 Bradley, Marder 1A3, M1126 Stryker, БТР M1117 и BOV-VP.



Финансирование Коалиции осуществляется через общие механизмы военной помощи, среди которых прямые взносы государств-участников, закупки в оборонной промышленности, деятельность Международного фонда для Украины (IFU), а также средства Европейского фонда мира (EPF), что пополняется доходами от замороженных российских активов, часть которых направляется непосредственно на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса.

Коалиция дронов

Инициатива по поставке Украине беспилотников и развитию оборонной промышленности Украины и государств-партнеров ради технологического превосходства над врагом. Создание Коалиции было объявлено в феврале 2024 года на 19-й встрече формата "Рамштайн" по инициативе Латвии и Украины.

К этому коллективному механизму в целом присоединилось уже 20 стран-участниц: Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Швеция, Бельгия, Турция, а также Латвия и Великобритания как лидеры этой Коалиции.

За первый год деятельности – до февраля 2025 года – Коалиция аккумулировала 1,8 миллиарда евро на закупку и поставку дронов для Украины.

А в течение 2025 года государства-участники должны выделить 2,75 миллиарда евро на централизованные закупки дронов и национальные механизмы поддержки Украины.

Кроме этого, в рамках Коалиции действует Совместный фонд, возглавляемый Великобританией, целью которого является проведение тендеров для поиска инновационных решений в области БПЛА.

По состоянию на июль 2025 года страны-участницы Коалиции направили более 180 миллионов евро в этот Общий фонд. Всего за время деятельности Коалиции было проведено уже три международных тендера, на которых отобрали компании для производства дронов-перехватчиков, FPV-дронов, а также мультироторных разведывательных дронов (ISR) тактического уровня. Важным аспектом является то, что украинские оборонные производители тоже участвуют в тендерах и получают заказы на производство дронов через этот механизм.

Коалиция по радиоэлектронной борьбе (РЭБ)

Коалиция создана в апреле 2025 года по инициативе Украины, Германии и еще 8 государств-партнеров Украины с целью укрепления возможностей радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной защиты подразделений Сил обороны.

По состоянию на июнь 2025 года странами-участницами Коалиции стало уже 15 государств: кроме Германии как лидера Коалиции, к инициативе присоединились Украина, Чехия, Дания, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония.

Главная деятельность механизма сейчас сфокусирована на четырех направлениях:

налаживание безопасной коммуникации подразделений ВСУ,

получение данных о противнике и ведение радиоэлектронной разведки,

защита от вражеских дронов,

а также укрепление эффективности украинских систем вооружения благодаря РЭБ.

ІТ-коалиция

Одна из двух невоенных коалиций возможностей, основана в сентябре 2023 года в рамках формата "Рамштайн" и направлена на поддержку ВСУ и Министерства обороны Украины в сферах связи, IT и кибербезопасности.

Коалиция объединяет 18 стран-участниц: Эстонию и Люксембург как солидеров, а также Бельгию, Данию, Ирландию, Исландию, Испанию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Нидерланды, Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Японию и Украину.

Коалиция работает через механизм совместного финансирования: страны-партнеры осуществляют взносы, а Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) координирует закупки и поставки техники. Такой формат гарантирует прозрачность, эффективность и быстрое реагирование на потребности Сил обороны Украины в сферах связи и технологий.

С момента основания до октября 2025 года ІТ-коалиция привлекла 1,2 миллиарда евро помощи в финансовой и материальной формах для развития технологических возможностей ВСУ.

Только в 2025 году в рамках Коалиции Украина получила пять поставок техники: в январе – на 3,3 миллиона евро, в феврале – на 7,5 миллиона евро, в апреле – на 2 миллиона евро, а в июле-августе – еще на 10 миллионов евро.

В рамках этих поставок оборудования партнеры обеспечили ВСУ сотнями зарядных станций, маршрутизаторов и мониторов, тысячами точек доступа, средств связи и ноутбуков для системы "Оберег", оборудованием для центров обработки данных Минобороны и ВСУ и другой техникой.



Недавно вклад в развитие Коалиции сделали Эстония, Швеция, Дания и Финляндия путем поставки украинским подразделениям телекоммуникационных комплектов тактического уровня и средств спутниковой и мобильной связи, а Германия укрепила развитие систем радиосвязи и цифровых проектов.

Коалиция возможностей по разминированию Украины

Вторая невоенная коалиция возможностей, кроме IT-коалиции, которая создана в феврале 2024 года в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины с целью объединения ресурсов государств-партнеров для очистки украинских территорий от мин и взрывоопасных остатков войны, а также для подготовки саперов, способных работать по стандартам НАТО.

В состав Коалиции входят 23 страны, среди которых Литва и Исландия как солидеры, а также Украина, Бельгия, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Молдова, Германия, Польша, Словакия, Венгрия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Япония Литва и Исландия как государства-солидеры Коалиции координируют ее работу, обеспечивают сбор средств и закупку оборудования через Центральное агентство по управлению проектами Литвы (CPMA).

С февраля 2024 года по апрель 2025 года Коалиция во главе с Исландией и Литвой аккумулировала более 50 миллионов евро на разминирование, а также передала Украине 200 единиц специализированной автомобильной техники для разминирования, 100 комплексов для преодоления минно-взрывных заграждений, 41 бронированную машину и 330 миноискателей.

Дополнительно более 4000 украинских специалистов из инженерных подразделений ВСУ и Государственной специальной службы транспорта прошли специализированную подготовку по стандартам НАТО и IMAS на территории стран-участниц Коалиции.

По состоянию на 28 июня 2025 года в рамках Коалиции только в 2025 году было привлечено финансирование в размере 93 миллионов евро. До конца 2025 года общий вклад стран-участниц должен составить уже 130 миллионов евро. На 2026 год в рамках Коалиции запланировано выделение не менее 165 миллионов евро для приобретения машин механизированного разминирования, противоминных тральщиков, взрывозащитных костюмов саперов, систем ночного видения, дистанционных систем разминирования, металлоискателей и современного антидронового оборудования.

Параллельно партнеры разрабатывают новые учебные программы по стандартам НАТО и операционный план для дальнейшего укрепления украинских противоминных возможностей.

В целом долгосрочный план развития потенциала Украины по разминированию до 2034 года предусматривает выделение Украине 700 миллионов евро от стран-участниц Коалиции для закупки необходимых материально-технических средств для разминирования.