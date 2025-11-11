F-16 у небі, "Гарпуни" на морі, танки на суші: що 9 західних коаліцій дали Україні у війні з Росією

Після початку повномасштабного вторгнення Росії держави-партнери України значно зміцнили підтримку української обороноздатності. Одним зі шляхів нарощування оборонного потенціалу України стало створення колективних механізмів за участі різних країн, які сфокусовані на наданні Україні ефективної допомоги відповідно до конкретних потреб Сил оборони та українського суспільства.

До ключових міжнародних ініціатив належать 9 коаліцій спроможностей, утворених у межах діяльності Контактної групи з питань оборони України, "данська модель", "чеська ініціатива", Талліннський механізм, Коаліція держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії та Міжнародна коаліція за повернення українських дітей. Детальніше про 9 коаліцій читайте в першій частині матеріалу 24 Каналу.

Над матеріалом працювали Плєшакова Анастасія, Кравець Вікторія, Шульга Ольга, Герман Ольга, Овчаренко Анастасія, Чернявська Дарія.

Що відомо про 9 коаліцій спроможностей для підтримки України?

У межах діяльності Контактної групи з питань оборони України з 2023 року було створено 9 коаліцій спроможностей, які сприяють збільшенню та систематизації міжнародної військової допомоги Силам оборони України, зокрема у військовій техніці, озброєнні та підготовці особового складу.

Відповідно до потреб ЗСУ, коаліції розподілені за 9 напрямами:

Коаліція авіаційних спроможностей,

Коаліція морських спроможностей,

Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (ППО та ПРО),

Коаліція артилерії,

Коаліція бронетанкової техніки та маневровості,

Коаліція дронів,

Коаліція з радіоелектронної боротьби (РЕБ),

IT-коаліція,

Коаліція з розмінування.

Коаліція авіаційних спроможностей

Коаліція створена в травні 2023 року з метою забезпечення України сучасною авіацією західного зразка, а також підготовки українських пілотів, механіків та інженерів для обслуговування цих літаків. Довготерміновою метою діяльності коаліції є забезпечення взаємосумісності української авіації з авіацією НАТО.

Станом на кінець січня 2025 року коаліція налічувала 14 учасників (Бельгія, Велика Британія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Франція, Чехія, Швеція) на чолі з державами-лідерами (США, Данія та Нідерланди).



У межах діяльності коаліції Україна вже отримала винищувачі F-16 від Данії, Нідерландів та Норвегії, а також винищувачі Mirage 2000 від Франції.

Окрім цього, анонсоване надання Повітряним силам ЗСУ двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890 від Швеції та винищувачів F-16 від Бельгії. Іншим важливим напрямом підтримки Повітряних сил ЗСУ в рамках коаліції є діяльність навчальних центрів на території держав-учасниць, які завдяки досвідченим інструкторам, навчальним літакам і сучасним тренажерам забезпечують підготовку пілотів та інженерно-технічного складу для обслуговування наданих літаків.

Коаліція морських спроможностей

Коаліція створена в грудні 2023 року за ініціативи Великої Британії, Норвегії та України для посилення спроможностей України на морі та річках, забезпечення свободи цивільного судноплавства, стримання будь-якої агресії з морського напрямку, захисту портів і морських комунікацій, а також розвитку Військово-морських сил ЗСУ.

До складу коаліції, окрім України, входять 18 держав, серед яких: Велика Британія, Норвегія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, США, Франція, Швеція, Португалія, Польща, Румунія та Туреччина.



Деякі держави, зокрема Канада, Ісландія та Фінляндія, надають допомогу для нарощування військово-морських спроможностей України, але офіційно ще не приєдналися до коаліції.

Пріоритетами діяльності коаліції визначені нарощування ударних спроможностей України, необхідних для завдання ураження найбільш ефективним силам противника на морі, захист портів та створення "морського коридору" для безпечного морського експорту.

Так, у межах діяльності коаліції Велика Британія у 2023 році передала Україні два кораблі-міношукачі "Чернігів" і "Черкаси".

А в червні 2025 року міністр оборони Нідерландів повідомив про передачу Україні спільно з Бельгією двох тральщиків-шукачів мін класу Alkmaar.

У жовтні 2025 року ВМС України отримали від Нідерландів ще один протимінний корабель типу Alkmaar.

Додатково країни-учасниці Коаліції забезпечили Україну береговими протикорабельними ракетними комплексами та ракетами "Гарпун" до них, щонайменше понад 70 бойовими катерами, зокрема катерами СВ90, а також десятками морських роботизованих комплексів різного призначення.

Оскільки дорожня карта коаліції сформована на період до 2035 року, до цього часу держави-учасниці продовжуватимуть надавати Україні кораблі та катери, морське ударне озброєння, засоби спостереження та розвідки, протимінні системи та інші пріоритетні засоби для підтримки морських спроможностей України.

Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (ППО та ПРО)

Коаліція створена в лютому 2024 року з метою скоординованої підтримки України в забезпеченні актуальних потреб ППО та ПРО.

Коаліцію очолюють Німеччина та Франція, а серед інших держав-учасниць – США, Бельгія, Данія, Велика Британія, Греція, Італія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Словенія, Іспанія та Туреччина.



Трьома пріоритетними напрямами діяльності Коаліції є розвиток інтегрованої, взаємосумісної з НАТО системи ППО та ПРО України, надання Україні систем ППО та боєприпасів, навчання українських військовослужбовців для застосування наданих систем.

За час роботи коаліції Україна вже отримала від партнерів системи ППО PATRIOT, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T, HAWK, CROTALE та відповідні зенітні керовані ракети до цих систем. Як співлідерка коаліції Німеччина навесні 2024 року додатково започаткувала ініціативу "Негайні дії щодо протиповітряної оборони України", щоб прискорити збір коштів і закупівлю засобів ППО для України.

Лише за місяць своєї діяльності ця ініціатива змогла залучити майже 1 мільярд євро від країн-партнерів на закупівлю ППО для України.

У червні 2025 року міністр оборони Німеччини оголосив про перезапуск цієї програми для пошуків на світовому ринку комплексів ППО, систем РЕБ і засобів протидії дронам для України.

Коаліція артилерії

Коаліція створена в січні 2024 року за ініціативи Франції та України задля посилення ЗСУ артилерійськими системами та загального покращення оборонних можливостей. Основними напрямками роботи в рамках коаліції є постачання систем, а саме:

артилерійських, ракетних, залпового вогню (РСЗВ);

засобів ураження, тобто ракет та снарядів;

підготовка особового складу;

надання засобів артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби.

До коаліції загалом входить 14 держав-учасниць: Франція та США як співлідери, а також Бельгія, Велика Британія, Чехія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Греція, Литва, Люксембург, Польща, Іспанія та Туреччина.

За даними Міністерства оборони України, у межах роботи коаліції було передано чимало західних артилерійських установок, а саме: М777, М102, М109, САУ Caesar, САУ Krab, САУ Zuzana, САУ Archer, САУ Dita, PzH-2000.



Задля системного виробництва та постачання Україні 155-мм артилерійських снарядів Чехія, як учасниця коаліції, в лютому 2024 року також створила "чеську ініціативу" – програму із закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України. Чехія змогла перевиконати цей план, адже станом на серпень 2025 року Чехія спільно з іншими країнами-учасницями ініціативи вже передала Україні понад 1 мільйон артилерійських снарядів.

Коаліція бронетанкової техніки та маневровості

Коаліція створена в березні 2024 року за ініціативи Польщі для посилення бронетанкового парку Сил оборони України, забезпечення підготовки українських військовослужбовців та належного обслуговування наданої бронетехніки.

Коаліцію очолюють Польща, Німеччина та Італія, а іншими країнами-учасницями стали США, Велика Британія, Канада, Чехія, Греція, Португалія, Туреччина, Швеція, Франція, Іспанія та Фінляндія.

Діяльність коаліції зосереджена на чотирьох робочих групах, що відповідають за постачання бронетехніки та боєприпасів, технічне обслуговування й ремонт, підготовку екіпажів і технічного персоналу, а також налагодження тактики, доктрини та впровадження досвіду.

Україна вже отримала широкий спектр бронетехніки від держав-учасниць коаліції, зокрема танки Leopard-1 і Leopard-2, ABRAMS, Challenger, AMX-10, а також бойові машини YPR-765, M113, CVR(T), Pbv-302, LAV, M2A2 Bradley, Marder 1A3, M1126 Stryker, БТР M1117 та BOV-VP.



Фінансування коаліції здійснюється через загальні механізми військової допомоги, серед яких прямі внески держав-учасниць, закупівлі в оборонної промисловості, діяльність Міжнародного фонду для України (IFU), а також кошти Європейського фонду миру (EPF), що поповнюється прибутками від заморожених російських активів, частина яких спрямовується безпосередньо на підтримку українського оборонно-промислового комплексу.

Коаліція дронів

Ініціатива з постачання Україні безпілотників та розвитку оборонної промисловості України та держав-партнерів заради технологічної переваги над ворогом. Створення коаліції було оголошене в лютому 2024 року на 19-й зустрічі формату "Рамштайн" за ініціативи Латвії та України.

До цього колективного механізму загалом приєдналось вже 20 країн-учасниць: Україна, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція, Бельгія, Туреччина, а також Латвія і Велика Британія – як лідерки цієї Коаліції.

За перший рік діяльності – до лютого 2025 року – Коаліція акумулювала 1,8 мільярда євро на закупівлю та постачання дронів для України.

А протягом 2025 року держави-учасниці мають виділити 2,75 мільярда євро на централізовані закупівлі дронів та національні механізми підтримки України.

Окрім цього, у межах коаліції діє Спільний фонд, очолюваний Великою Британією, метою якого є проведення тендерів для пошуку інноваційних рішень у галузі БпЛА.

Станом на липень 2025 року країни-учасниці Коаліції спрямували понад 180 мільйонів євро в цей Спільний фонд. Загалом за час діяльності Коаліції було проведено вже три міжнародні тендери, на яких відібрали компанії для виробництва дронів-перехоплювачів, FPV-дронів, а також мультироторних розвідувальних дронів (ISR) тактичного рівня. Важливим аспектом є те, що українські оборонні виробники теж беруть участь у тендерах та отримують замовлення на виробництво дронів через цей механізм.

Коаліція з радіоелектронної боротьби (РЕБ)

Коаліція створена у квітні 2025 року за ініціативи України, Німеччини та ще 8 держав-партнерів України з метою зміцнення спроможностей радіоелектронної боротьби та радіоелектронного захисту підрозділів Сил оборони.

Станом на червень 2025 року країнами-учасницями коаліції стало вже 15 держав: окрім Німеччини як лідерки Коаліції, до ініціативи приєдналися Україна, Чехія, Данія, Велика Британія, Франція, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія.

Головна діяльність механізму наразі сфокусована на чотирьох напрямках:

налагодження безпечної комунікації підрозділів ЗСУ,

отримання даних про противника і ведення радіоелектронної розвідки,

захист від ворожих дронів,

а також зміцнення ефективності українських систем озброєння завдяки РЕБ.

ІТ-коаліція

Одна з двох невійськових коаліцій спроможностей заснована у вересні 2023 року в межах формату "Рамштайн" і спрямована на підтримку ЗСУ та Міністерства оборони України у сферах зв'язку, IT і кібербезпеки.

Коаліція об'єднує 18 країн-учасниць: Естонію та Люксембург як співлідерів, а також Бельгію, Данію, Ірландію, Ісландію, Іспанію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Нідерланди, Німеччину, Велику Британію, Фінляндію, Швецію, Японію та Україну.

Коаліція працює через механізм спільного фінансування: країни-партнери здійснюють внески, а Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) координує закупівлі та постачання техніки. Такий формат гарантує прозорість, ефективність і швидке реагування на потреби Сил оборони України у сферах зв'язку та технологій.

З моменту заснування до жовтня 2025 року ІТ-коаліція залучила 1,2 мільярда євро допомоги у фінансовій і матеріальній формах для розвитку технологічних спроможностей ЗСУ.

Лише у 2025 році в межах коаліції Україна отримала п’ять постачань техніки: у січні – на 3,3 мільйона євро, у лютому – на 7,5 мільйона євро, у квітні – на 2 мільйони євро, а в липні-серпні – ще на 10 мільйонів євро.

У межах цих постачань обладнання партнери забезпечили ЗСУ сотнями зарядних станцій, маршрутизаторів і моніторів, тисячами точок доступу, засобів зв'язку і ноутбуків для системи "Оберіг", обладнанням для центрів обробки даних Міноборони та ЗСУ та іншою технікою.



Нещодавно внесок у розбудову коаліції зробили Естонія, Швеція, Данія та Фінляндія шляхом постачання українським підрозділам телекомунікаційних комплектів тактичного рівня і засобів супутникового та мобільного зв'язку, а Німеччина зміцнила розвиток систем радіозв'язку та цифрових проєктів.

Коаліція спроможностей із розмінування України

Друга невійськова коаліція спроможностей, окрім IT-коаліції, яка створена в лютому 2024 року в межах Контактної групи з питань оборони України із метою об’єднання ресурсів держав-партнерів для очищення українських територій від мін та вибухонебезпечних залишків війни, а також для підготовки саперів, здатних працювати за стандартами НАТО.

До складу коаліції входять 23 країни, серед яких Литва та Ісландія як співлідерки, а також Україна, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Молдова, Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція, Японія і Велика Британія. Литва та Ісландія як держави-співлідерки коаліції координують її роботу, забезпечують збір коштів і закупівлю обладнання через Центральне агентство з управління проєктами Литви (CPMA).

З лютого 2024 року до квітня 2025 року коаліція на чолі з Ісландією та Литвою акумулювала понад 50 мільйонів євро на розмінування, а також передала Україні 200 одиниць спеціалізованої автомобільної техніки для розмінування, 100 комплексів для подолання мінно-вибухових загороджень, 41 броньовану машину та 330 міношукачів.

Додатково понад 4000 українських фахівців з інженерних підрозділів ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту пройшли спеціалізовану підготовку за стандартами НАТО та IMAS на території країн-учасниць коаліції.

Станом на 28 червня 2025 року в рамках Коаліції лише у 2025 році було залучено фінансування у розмірі 93 мільйонів євро. До кінця 2025 року загальний внесок країн-учасниць має становити вже 130 мільйонів євро. На 2026 рік у рамках коаліції заплановано виділення щонайменше 165 мільйонів євро для придбання машин механізованого розмінування, протимінних тральщиків, вибухозахисних костюмів саперів, систем нічного бачення, дистанційних систем розмінування, металошукачів і сучасного антидронового обладнання.

Паралельно партнери розробляють нові навчальні програми за стандартами НАТО та операційний план для подальшого зміцнення українських протимінних спроможностей.

Загалом довгостроковий план розвитку потенціалу України з розмінування до 2034 року передбачає виділення Україні 700 мільйонів євро від країн-учасниць коаліції для закупівлі необхідних матеріально-технічних засобів для розмінування.