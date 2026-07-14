Больше никакой военной поддержки: Болгария выходит из "Коалиции желающих"

Болгария объявила о выходе из "Коалиции желающих", объединяющей государства-партнеры Украины. В Софии заявили, что больше не будут поддерживать инициативы, связанные с дальнейшей военной помощью Киеву.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, сообщает Bloomberg.

Что известно о выходе Болгарии из "Коалиции желающих"?

По словам Радева, София не будет поддерживать инициативы, направленные на продолжение финансовой и военной помощи Украине. Он подчеркнул, что Болгария не принимала участия в последней встрече лидеров коалиции, которая состоялась 13 июля в Париже, где, в частности, объявили о создании Антибаллистической коалиции.

Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в мощной дипломатической миссии, которая наконец положит конец эскалации,

– заявил Радев.

Премьер-министр Болгарии, который ранее неоднократно критиковал военную поддержку Украины, в очередной раз отверг обвинения в пророссийской позиции. Он заявил, что выступает за "прагматичные" отношения с Кремлем и считает дипломатический путь единственным способом завершения войны.

По мнению журналистов Bloomberg, такое решение еще больше отдаляет Болгарию от позиции большинства стран Европейского Союза, которые продолжают оказывать Украине военную и финансовую поддержку.

Справочно. "Коалиция желающих" – это созданный в 2025 году союз 40 государств во главе с Великобританией и Францией, который работает над гарантиями безопасности для Украины. Основные направления работы коалиции – военная поддержка, укрепление противоракетной обороны, расширение санкций против России и финансирование украинского оборонного сектора, в частности через европейскую программу на 90 миллиардов евро.

Напомним, Украина и еще девять европейских стран создали Антибаллистическую коалицию для формирования общей системы противоракетной обороны Европы. В инициативу вошли Франция, Германия, Великобритания, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Президент Владимир Зеленский заявил, что усиление антибаллистической защиты Украины и Европы поможет лишить Россию ее главного инструмента давления и приблизит справедливый мир.