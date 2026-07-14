Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев, повідомляє Bloomberg.

Що відомо про вихід Болгарії з "Коаліції охочих"?

За словами Радева, Софія не підтримуватиме ініціативи, спрямовані на продовження фінансової та військової допомоги Україні. Він наголосив, що Болгарія не брала участі в останній зустрічі лідерів коаліції, яка відбулася 13 липня в Парижі, де, зокрема, оголосили про створення Антибалістичної коаліції.

Ми не беремо участі в коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні. Вирішення цього конфлікту полягає не в його затягуванні військовими засобами, а в потужній дипломатичній місії, яка нарешті покладе край ескалації,

– заявив Радев.

Прем'єр Болгарії, який раніше неодноразово критикував військову підтримку України, вкотре відкинув звинувачення у проросійській позиції. Він заявив, що виступає за "прагматичні"відносини з Кремлем і вважає дипломатичний шлях єдиним способом завершення війни.

На думку журналістів Bloomberg, таке рішення ще більше віддаляє Болгарію від позиції більшості країн Європейського Союзу, які продовжують надавати Україні військову та фінансову підтримку.

Довідково. "Коаліція охочих" – це створений у 2025 році союз 40 держав на чолі з Великою Британією та Францією, який працює над гарантіями безпеки для України. Основні напрями роботи коаліції – військова підтримка, посилення протиракетної оборони, розширення санкцій проти Росії та фінансування українського оборонного сектору, зокрема через європейську програму на 90 мільярдів євро.

Нагадаємо, Україна та ще дев'ять європейських країн започаткували Антибалістичну коаліцію для створення спільної системи протиракетної оборони Європи. До ініціативи увійшли Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, що посилення антибалістичного захисту України й Європи допоможе позбавити Росію її головного інструменту тиску та наблизить справедливий мир.