Геополитика Европа Саммит "коалиции желающих" в Париже: главные заявления и решения лидеров
4 сентября, 12:45
Саммит "коалиции желающих" в Париже: главные заявления и решения лидеров

Дария Черныш

В четверг, 4 сентября, в Париже проходит саммит "коалиции желающих". На встрече будут председательствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Главной темой встречи должно стать обсуждение гарантий безопасности для Украины. Все, что известно о ходе саммита, главные заявления и решения – сообщает 24 Канал.

Что известно о "коалиции желающих" в Париже 4 сентября?

 

12:48, 04 сентября

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Париже вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым они провели встречу с рядом высокопоставленных чиновников. Среди них: спецпосланник президента США Стивен Уитткофф, советником премьера Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

А также встретились с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, канцлера Германии по национальной безопасности Гюнтером Зауттером и председателя Совета министров Италии Фабрицио Саджо.

Главная задача – практическая реализация договоренностей лидеров государств по гарантиям безопасности для Украины. Они должны быть сильными и действенными в небе, на море и на земле. Мы также обсудили усиление санкционного давления, возвращение украинских пленных и похищенных Россией детей,
– написал Ермак.

Также Руководитель ОП подтвердил, что Украина продолжает координацию позиций, чтобы приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины.

12:31, 04 сентября

Кто принимает участие в саммите

Лидеры государств и правительств, которые присутствуют в Париже на саммите:

  • президент Украины Владимир Зеленский;
  • президент Франции Эмманюэль Макрон;
  • премьер-министр Бельгии Барт де Вевер;
  • премьер-министр Дании Метте Фредериксен;
  • президент Финляндии Александр Стубб;
  • премьер-министр Нидерландов Дик Схоф;
  • премьер-министр Польши Дональд Туск;
  • президент Европейского совета Антониу Кошта;
  • председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры, которые будут присутствовать в онлайн-формате:

  • премьер-министр Албании Эди Рама;
  • канцлер Германии Фридрих Мерц;
  • премьер-министр Австралии Энтони Албанезе;
  • премьер-министр Болгарии Росен Желязков;
  • премьер-министр Канады Марк Карни;
  • президент Кипра Никос Христодулидис;
  • премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович;
  • премьер-министр Эстонии Кристен Михал;
  • премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис;
  • премьер-министр Ирландии Михал Мартин;
  • премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
  • премьер-министр Японии Ишиба Шигеру;
  • премьер-министр Латвии Эвика Силиня;
  • президент Литвы Гитанас Науседа;
  • премьер-министр Люксембург Люк Фриден;
  • премьер-министр Черногории Милойко Спаич.
12:20, 04 сентября

Что будут обсуждать лидеры

Накануне Эммануэль Макрон заявил, что страны "Коалиции желающих" готовы усиливать украинскую армию, а европейские государства уже согласовали предоставление Киеву серьезных гарантий безопасности, одновременно ожидая от США четких обязательств.

Главы государств и правительств обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, которую проводил Объединенный комитет начальников штабов в течение последних недель, они сделают выводы из отказа России принять мир после встречи в Вашингтоне 18 августа,
– говорится в сообщении Елисейского дворца.

12:15, 04 сентября

Премьера Испании не будет на саммите

Премьер Испании Педро Санчес не смог прибыть на саммит "Коалиции желающих" в Париже из-за технической неисправности самолета, сообщает Sky News.

Что именно произошло с самолетом – неизвестно. Санчес будет участвовать в мероприятии дистанционно.

11:56, 04 сентября

Встреча Макрона и ряда лидеров в Париже перед саммитом: смотрите видео

11:47, 04 сентября

Начало встречи в Париже: смотрите видео

11:00, 04 сентября

Зеленский прибыл на саммит

Президент Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит "Коалиции желающих", где его вместе с другими лидерами встретил Эммануэль Макрон.

10:54, 04 сентября

Лидеры прибывают в Елисейский дворец перед саммитом.

Президент Евросовета Антониу Кошта / Фото Укринформа

Президент Еврокомиссии в Париже / Фото Укринформа

 

09:40, 04 сентября

График саммита в Париже

По данным французских СМИ, встреча начнется в 11:30 по Киевскому времени. После нее, должен состояться анонсированный телефонный разговор с президентом США. Он запланирован на 15:00 по Киеву.

После него, в 16:00, состоится пресс-конференция в Елисейском дворце.


 