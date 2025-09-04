Саммит "коалиции желающих" в Париже: главные заявления и решения лидеров
В четверг, 4 сентября, в Париже проходит саммит "коалиции желающих". На встрече будут председательствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Главной темой встречи должно стать обсуждение гарантий безопасности для Украины. Все, что известно о ходе саммита, главные заявления и решения – сообщает 24 Канал.
Что известно о "коалиции желающих" в Париже 4 сентября?
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Париже вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым они провели встречу с рядом высокопоставленных чиновников. Среди них: спецпосланник президента США Стивен Уитткофф, советником премьера Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл. А также встретились с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, канцлера Германии по национальной безопасности Гюнтером Зауттером и председателя Совета министров Италии Фабрицио Саджо. Главная задача – практическая реализация договоренностей лидеров государств по гарантиям безопасности для Украины. Они должны быть сильными и действенными в небе, на море и на земле. Мы также обсудили усиление санкционного давления, возвращение украинских пленных и похищенных Россией детей, Также Руководитель ОП подтвердил, что Украина продолжает координацию позиций, чтобы приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины. Лидеры государств и правительств, которые присутствуют в Париже на саммите: Лидеры, которые будут присутствовать в онлайн-формате: Накануне Эммануэль Макрон заявил, что страны "Коалиции желающих" готовы усиливать украинскую армию, а европейские государства уже согласовали предоставление Киеву серьезных гарантий безопасности, одновременно ожидая от США четких обязательств. Главы государств и правительств обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, которую проводил Объединенный комитет начальников штабов в течение последних недель, они сделают выводы из отказа России принять мир после встречи в Вашингтоне 18 августа, Премьер Испании Педро Санчес не смог прибыть на саммит "Коалиции желающих" в Париже из-за технической неисправности самолета, сообщает Sky News. Что именно произошло с самолетом – неизвестно. Санчес будет участвовать в мероприятии дистанционно. Встреча Макрона и ряда лидеров в Париже перед саммитом: смотрите видео Начало встречи в Париже: смотрите видео Президент Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит "Коалиции желающих", где его вместе с другими лидерами встретил Эммануэль Макрон. По данным французских СМИ, встреча начнется в 11:30 по Киевскому времени. После нее, должен состояться анонсированный телефонный разговор с президентом США. Он запланирован на 15:00 по Киеву. После него, в 16:00, состоится пресс-конференция в Елисейском дворце.
– написал Ермак.
Кто принимает участие в саммите
Что будут обсуждать лидеры
– говорится в сообщении Елисейского дворца.
Премьера Испании не будет на саммите
Зеленский прибыл на саммит
График саммита в Париже
