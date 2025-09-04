12:48, 04 вересня

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у Парижі разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим вони провели зустріч із низкою високопосадовців. Серед них: спецпосланник президента США Стівен Вітткофф, радником прем'єра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, радник канцлера Німеччини з національної безпеки Гюнтер Зауттер та дипломатичний радник голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

Головна задача – практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Вони мають бути сильними й дієвими у небі, на морі та на землі. Ми також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених Росією дітей,

– написав Єрмак.

Також Керівник ОП підтвердив, що Україна продовжує координацію позицій, щоб наблизити сталий і справедливий мир для України.